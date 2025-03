McDonald’s mit kuriosem Angebot – klingt wie ein Aprilscherz!

McDonald’s ist Kult! Ob man früher dort seinen Kindergeburtstag gefeiert hat, inzwischen nach dem Feiern dort landet oder bereits seinen eigenen Kindern mit einem Besuch vor Ort eine große Freude bereitet hat – das goldene M hat so ziemlich jeden schon mal angelockt.

Auch die Produkte kennt wahrscheinlich die große Mehrheit: Chicken McNuggets, McRib und McFlurry sind nur einige der Kultklassiker aus dem Fast-Food-Universum. Aber das, was McDonald’s jetzt anbietet, klingt wie ein Aprilscherz…

McDonalds’s mit kuriosem Angebot – das muss doch ein Aprilscherz sein

Kaum ein Burger wird wohl so sehr geliebt und gleichzeitig gehasst wie der McRib von McDonald’s. Doch bei diesem Angebot des Fast-Food-Riesens könnte auch die Fans des Burgers das Gesicht verziehen. Es soll nämlich aktuell ein McRib-Duschgel geben, wie „GamePro“ berichtet. Die streng limitierte Sonderausgabe soll aber voraussichtlich nur am 1. April in den Filialen erhältlich sein.

Und das Duschgel ist auch nicht einfach an der Kasse erhältlich. Wenn du Interesse an diesem ganz speziellen Duft hast, musst du dich bei der offiziellen McDonald’s-App registrieren und Punkte sammeln durch den Kauf verschiedener Produkte. Das McRib-Duschgel soll dann für 400 Punkte erhältlich sein.

McRib-Duschgel hatte bereits Vorgänger

Das klingt zwar wirklich nach einem Aprilscherz oder Fake News, aber es scheint gar nicht so weit hergeholt. Denn schon 2023 hat McDonald’s anscheinend ein McFlurry-Duschel und 2024 ein Ketchup-Duschgel im Angebot gehabt.

Wenn du jetzt tatsächlich den Drang verspüren solltest, dich mit einem rauchigen Duft nach Zwiebeln und BBQ einzureiben, dann schau doch mal in der McDonald’s-App oder am 1. April in den Filialen nach. Und wer es immer noch nicht glaubt: Bereits jetzt wird der ungewöhnliche Duft bei kleinanzeigen.de angeboten.

