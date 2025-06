McDonald’s verkündet es selbst – mehrere Standorte bald dicht

Um Kunden anzulocken, denkt sich McDonald’s immer wieder etwas Neues aus. So sind auch die CosMc’s-Filialen in den USA entstanden. Wie der Name vielleicht vermuten lässt, boten sie eine besondere, kosmische Atmosphäre.

Die Restaurants waren in verschiedenen Blautönen gestaltet und alles drehte sich um das Thema Weltraum. Das Besondere am Sortiment: Obwohl es auch einige Snacks gab, lag der Fokus vor allem auf einer Vielzahl an Getränken mit meist ungewöhnlichen Geschmackskombinationen. Doch damit ist nach Angaben von McDonald’s jetzt Schluss.

McDonald’s verkündet es selbst

Das Unternehmen wolle demnach alle CosMc’s-Filialen in den USA schließen. Wie „Bloomberg“ berichtet, sind vier Filialen in Texas und eine in Illinois betroffen. Die App und das Bonusprogramm seien ab Juni entsprechend auch nicht mehr verfügbar.

Obwohl das CosMc’s-Experiment damit offiziell beendet ist, betrachtet das Unternehmen es nicht als Misserfolg. McDonald’s zieht daraus viel mehr seine Vorteile.

Getränke bald auch in Deutschland verfügbar?

McDonald’s plane nun, die gewonnen Erfahrungen zu nutzen, um in den eigenen Restaurants neue Getränke auszuprobieren. Das Unternehmen erklärt dazu: „CosMc’s hat es uns ermöglicht, neue, kühne Geschmacksdichtungen sowie verschiedene Technologien und Prozesse zu testen – ohne das bestehende McDonald’s-Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu beeinträchtigen.“

Laut einer Pressemitteilung auf der Unternehmensseite scheint es so, als sei CosMc’s ursprünglich nur als ein begrenztes Experiment oder eine Art Testphase gedacht gewesen. Dennoch kündigt McDonald’s an: „Wir werden auch weiterhin neue Horizonte erkunden und unseren Fans frische, aufregende Geschmackserlebnisse bieten“. Ob die Kreationen bald dauerhaft ins Sortiment des Fastfood-Giganten aufgenommen werden und ob das auch in Deutschland der Fall wäre, bleibt allerdings abzuwarten.

