McDonald’s: Neuer Burger löst hitzige Diskussionen aus – Fast-Food-Riese reagiert auf Beschwerden

Die einen setzen immer wieder auf ihre Lieblingsspeisen und andere wollen sich am liebsten einmal quer durch die Speisekarte probieren: Auch bei McDonald’s haben Kunden immer wieder die Qual der Wahl.

Der „Big Mac“ zählt zweifelsfrei seit Jahren unter McDonald’s-Fans zu den beliebtesten Burgern. Nun dachte sich die Fast-Food-Kette: Wenn der Klassiker mit Rindfleisch schon so gut ankommt, dann könnte eine Alternative mit Hähnchenfleisch das doch auch. Und so war der „Chicken Big Mac“ geboren. Doch unter den Kunden löste der neue Burger nun eine hitzige Diskussion aus.

McDonald’s: Darf der „Big Mac“ sich noch „Big“ nennen?

McDonald’s-Kunden sollen selbst entscheiden: „Ist es mit zwei knusprigen Chicken Patties statt Beef überhaupt noch ein Big Mac?“ Doch bereits vor dem eigentlichen Geschmackstest lassen einige Kunden kein gutes Haar an dem neuen Burger. Grund dafür ist aber mehr ein optisches Detail – sie stören sich besonders an der Größe.

Hier ein paar Reaktionen auf Facebook:

„Nennt ihn doch lieber MiniMac, der Preis für nicht mal eine Hand voll Burger ist unrealistisch geworden.“

„Das „Big“ ist seit Jahren fehl am Platze…“

„Der wird immer kleiner. Irgendwann ist der so „groß“ wie ein Cheeseburger.“

„Schon lange nicht mehr. Früher war er locker 1/3 größer…“

„Der Big Mac ist doch auf das Maß von einem Doppel Cheeseburger geschrumpft.“

McDonald’s reagiert auf Kritik

Für einige Kunden stellt sich also aktuell eher die Frage, ob sich der „Big Mac“ überhaupt noch „big“ nennen darf. Unsere Redaktion hat McDonald’s mit der Kritik konfrontiert. „Unser Big Mac ist über die Jahre hinweg nicht kleiner geworden“, stellt ein Pressesprecher zunächst klar. Tatsächlich habe es aber im Jahr 2023 eine kleine Umstellung gegeben.

„Da haben wir die Rezeptur einiger unserer Buns verbessert und in diesem Zusammenhang auch die Form leicht verändert – darunter auch das Bun des Big Mac. Die Buns sind dadurch im Umfang etwas kleiner, gleichzeitig aber etwas höher als früher. In Summe sind die Burger also gleich groß geblieben“, so die Erklärung. Und was für die Brötchen gelte, gelte auch für das Fleisch.

„Auch die Rindfleischmengen auf unseren Produkten haben sich nicht verändert. Lediglich die Form der Pattys haben wir im Laufe der Zeit angepasst: Sie sind etwas flacher, dafür breiter geworden. Der Durchmesser ist also größer geworden, doch das Gewicht blieb unverändert“, heißt es weiter.