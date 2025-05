McDonald’s: Blauer McFlurry lässt Kunden aufhorchen – „Sehr gefährlich“

Ob mit Schokosoße, Oreo, Keksen oder Smarties – der McFlurry von McDonald’s gehört für viele im Sommer einfach dazu. Kein Wunder, immerhin ist das Eis im Becher seit 1996 ein fester Bestandteil der Karte und inzwischen auch ein regelrechtes Trendprodukt.

So ist die Kombination aus dem Milcheis und einem heißen Espresso im Netz auf Anhieb viral gegangen. Doch jetzt lässt ein blaues Eis die Kunden aufhorchen. Dahinter steckt mehr, als man denkt.

McDonald’s: McFlurry-Kooperation mit Hitschies – das gab’s noch nie

Brownie Cubes mit exklusiver Pistaziensoße? Für viele war das eine superleckere Kombination. Kein Wunder, dass zahlreiche McDonald’s-Fans in die Filialen strömten, um den limitierten Minecraft-Snack zu probieren (>>> wir berichteten). Doch der Hype flaute mittlerweile ab – und das Eis ist inzwischen keine große Neuheit mehr.

Jetzt kommt aber frischer Wind ins McFlurry-Game: McDonald’s sorgt nämlich mit einer brandneuen Limited Edition für Staunen. Dieses Mal ist das Eis blau und sauer – und dabei handelt es sich nicht etwa um eine Schimmel-Färbung, sondern um eine komplett neue Sorte!

Gemeinsam mit Hitschies „Saure Drachenzungen“ bringt McDonald’s bald ein McFlurry auf den Markt, das laut Mitarbeitenden ein „Geschmackserlebnis der Extraklasse“ sein soll. Das Softeis mit dem Originalgeschmack ist dabei blau, getoppt mit gefriergetrockneten Drachenzungen und einer sauren Sauce mit Himbeergeschmack.

Entstanden ist das übrigens durch einen cleveren Marketing-Gag von Philip Hitschler-Becker und Julian Grießl, dem Senior Director Marketing bei McDonald’s Deutschland. Im Mai 2025 stellten sie auf der Bühne des OMR-Festivals die Frage: „Wer hätte Bock auf eine Kooperation?“ Viele haben geantwortet – gewonnen hat wohl (zunächst nur) McDonald’s.

„Mega geil“ – Fans feiern das saure Eis

Und die Kunden? Die sind jetzt schon begeistert, obwohl das neue McFlurry offiziell erst ab dem 22. Mai 2025 bis zum 16. Juli in teilnehmenden Filialen erhältlich ist. Einige durften es nämlich schon früher probieren – dank eines speziellen Coupons, der bis zum 21. Mai gültig ist. Damit konnte man sich den neuen Eisbecher schon vorab für 3,99 Euro sichern.

Kein Wunder, dass es im Netz nur so von positivem Feedback wimmelt. So schreibt eine Userin unter einem Instagram-Post: „Es schmeckt so geil!“ Eine andere textet ganz begeistert: „Was für eine geile Partnerschaft!“ Ein anderer McDonald’s-Fan ist sich sicher: „McFlurry mit Hitschies und Oreo kommt sehr gefährlich.“ Auch eine weitere Instagram-Nutzerin meint: „Absolutes Kino.“

Entstanden ist so übrigens nicht nur das saure Eis, sondern auch ein Milchshake. Hier trifft Bubblegum-Geschmack auf gefriergetrocknete Drachenzungen und eine saure Sauce mit Himbeergeschmack.

Aber Achtung: Das neue Eis und das Milchshake sind nur in teilnehmenden Filialen erhältlich. Also: Lieber vorher in der App checken, ob eure Lieblingsfiliale dabei ist – bevor die Enttäuschung groß wird.