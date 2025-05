McDonalds- und Burger King-Kunden fordern Geld zurück – in DIESEN Fällen sehen sie keinen Cent

McDonalds und Burger King sind die Fastfood-Giganten schlechthin. Egal ob Burger mit Pommes, Chicken-Nuggets, Desserts oder Frühstück – in den Filialen finden Naschkatzen eine riesige Auswahl.

Doch was ist, wenn du unzufrieden bist und bei McDonalds dein Geld zurückforderst? In einigen Fällen hast du dann schlichtweg Pech gehabt! Doch was bedeutet das konkret?

McDonalds und Burger King: Wann du kein Geld zurückbekommst

Auf Anfrage erklärt Burger King Deutschland: „Sollten Gäste eine fehlerhafte Bestellung – also fehlende oder falsche Produkte – erhalten, können sie diese direkt im Restaurant gegen Vorlage der Quittung reklamieren“. Deshalb solle man seine Bestellung immer direkt bei der Annahme kontrollieren.

Schmeckt dir dein Essen nicht, hast du hingegen Pech gehabt. Denn „eine Rückgabe aufgrund des Geschmacks ist nicht möglich“, heißt es weiter. In dem Fall bekommst du also keinen Cent zurück. Doch wie sieht es eigentlich bei McDonalds aus?

So sieht es bei der Konkurrenz aus

Wie die Presseabteilung von McDonalds mitteilt, werden viele Standorte von Franchise-Nehmern als Partner von McDonalds Deutschland betrieben. Sie entscheiden entsprechend eigenverantwortlich, wie sie mit den Rückmeldungen ihrer Kunden umgehen.

Ob du dein Geld zurückbekommst, wenn dir das Essen nicht schmeckt oder du das falsche Essen bekommst, hängt daher vom jeweiligen Franchisenehmer ab. Eine Reklamation von Speisen erfolgt in der Regel auf freiwilliger Basis, heißt es. Wenn du also Pech hast, bekommst du auch hier kein Geld zurück. Übrigens: McDonalds bietet jetzt ein neues Produkt an, das Fans ausrasten lässt. Mit diesem Angebot hätte wohl niemand gerechnet (>>> hier mehr dazu erfahren).