McDonald’s: Kunden fühlen sich „veräppelt“ – es geht um dein Geld

Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene freuen sich über die Coupons von McDonald’s. Kein Wunder, immerhin bekommt man damit nicht nur viele Produkte vergünstigt, sondern manchmal auch etwas geschenkt. Doch nicht immer sorgen die Gutscheine für ein zufriedenes Lächeln.

Nun packen zahlreiche McDonald’s-Kunden aus. Sie fühlen sich „veräppelt“. Sie sind sich sicher: „Das ist ein Zeichen!“

McDonald’s: Kunden sind verärgert – Coupons „sind nicht verfügbar“

Vielen ist eines klar: McDonald’s will seine Kunden mit Coupons in ausgedruckter Form oder in der App immer wieder in die Restaurants locken. Und das funktioniert – kein Wunder, denn Burger, Chicken Nuggets, Pommes und auch die heißbegehrten Milchshakes sind damit deutlich günstiger.

Umso verständlicher ist es, dass man sich vor dem Gang zur Fast-Food-Kette die jeweiligen Gutscheine genau anschaut und sich überlegt: Welchen nutze ich? Doch wenn man endlich an der Kasse steht und seine Coupons aus der McDonald’s-App einlösen will, folgt für viele Kunden eine böse Überraschung.

Der Grund: Die Coupons funktionieren nicht. Anstelle einer Preisreduzierung erscheint die Meldung: „Die Produkte aus diesem Coupon sind derzeit nicht verfügbar. Bitte wählen Sie einen anderen Coupon.“ Der Haken? Das Produkt war ohne den Deal bestellbar – ganz ohne Probleme.

Auch das Neuinstallieren und Leeren des Caches bringt nichts. Kein Wunder, dass sich ein Reddit-User „veräppelt“ fühlt – immerhin kann er seine „Gutscheine nie einlösen“, wie er wütend betont. Wir hakten bei McDonald’s nach und wollten wissen, wieso die Coupons nicht nutzbar sind. Und erhielten prompt Antwort.

Mitarbeiter spricht Klartext: „Kann vorkommen“

So betonte ein Pressesprecher gegenüber dieser Redaktion: „Zum aktuellen Zeitpunkt sind uns keine allgemeinen technischen Unstimmigkeiten in Bezug auf unsere App bekannt. Vereinzelt kann es jedoch vorkommen, dass sich Coupons zeitweise nicht ordnungsgemäß einlösen lassen.“

Weiter offenbart der Mitarbeiter: „Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn etwa bestimmte Komponenten eines Couponangebotes im besuchten Restaurant nicht mehr vorrätig sind. Besonders bei beliebten Aktionsprodukten kann dies gelegentlich vorkommen.“

Dass ein beliebtes Produkt oder gar die Coupons von McDonald’s nicht funktionieren, ist anscheinend nicht unüblich. Kein Wunder, dass ein weiterer Reddit-Nutzer meint: „Das mussten wir alle schon auf die harte Tour lernen!“