KFC bringt Special raus – Kunden von Burger King können nur neidisch zusehen

Burger King, McDonald’s und Co. passen regelmäßig ihr Sortiment an. Auch KFC hat jetzt ein Special herausgebracht. Passend zur dritten und finalen Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ bietet KFC seit dem 11. Juni den Korean Double Burger, Korean Bucket und Korean Chicken an.

„Das Spiel beginnt. Probier’s selbst“, verkündet KFC. Das Menü beschreibt das Unternehmen als juicy, crispy und spicy. Erhältlich ist das Squid Game Special bis zum 21. Juli in allen teilnehmenden KFC Stores. Das löst bei Kunden von Burger King offenbar Neid aus.

Burger King Kunden können nur zusehen

Unter einem Instagram-Post des Unternehmens kommentiert ein User: „Warum nehmt ihr euch kein Beispiel an KFC und bringt das Squid Game Menü nach Deutschland?“ Der Burger-Gigant nennt daraufhin den Grund.

„Dann wär’s ja aber kein Burger King Special“, antworten Mitarbeiter entsprechend auf die Frage. Kunden bleibt nichts anderes übrig, als neidisch zuzusehen oder der Konkurrenz einen Besuch abzustatten. Doch lohnt es sich, die Squid Game Edition bei KFC zu probieren?

KFC-Kunden geben Feedback

Einige Kunden von KFC sind nach der Ankündigung hin und weg. Sie kommentieren: „Die Sauce sieht verdammt köstlich aus“, „So habt ihr es übertrieben… Jetzt habt ihr einen neuen Follower“ und „Ich fahre dafür nachher los!“ Doch lohnt sich der Kauf auch geschmacklich?

Nach einer Kostprobe merken Kunden von KFC Kritik an. „Enttäuschung. Sehr salzig, Bun war komisch und fast 8 Euro nur für den Burger. Ne danke“ und „Matschig, ohne Geschmack“, kommentieren User. Ob sich ein Besuch lohnt, muss also jeder Burger King Kunde für sich entscheiden.