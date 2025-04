Mann nimmt Job bei Burger King in NRW an – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Burger-King-Filialen in NRW sind eine beliebte Anlaufstelle für Fastfood-Fans. In den Filialen haben Besucher die Qual der Wahl, was die Produkte angeht. Neben verschiedenen Burgern und Pommes bietet die Kette auch süße Produkte wie Muffins, Churros und Eis an.

Der Anblick des Essens und die Gerüche bei Burger King sind offenbar nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter verlockend. Das musste auch ein Mann aus NRW feststellen, der einen Job bei dem Fastfood-Giganten angenommen hat. Kurz darauf nahm das Drama seinen Lauf.

NRW: Job bei Burger King sorgt für Drama

Wie das „Bochholter Borkener Volksblatt (BBV)“ berichtet, arbeitete Nick Schiessl (23) aus Bocholt zwei Jahre lang bei einem Burger King in NRW. Zunächst hatte er einen Minijob, bevor er im Anschluss ein Teilzeitangebot annahm.

Doch für ihn hatte sein Job bei Burger King offenbar schwerwiegende Folgen. „Während meiner Zeit bei Burger King habe ich fast 40 Kilo zugenommen“, erklärte er gegenüber der dem BBV. Grund dafür sei nicht der Job an sich, sondern viel mehr das Fastfood gewesen.

Fastfood war „schnell, einfach und günstig“

Er habe oft Heißhunger gehabt, und sich auch nach der Arbeit immer mal wieder einen Burger mit nach Hause genommen. Er mochte es offenbar nicht Lebensmittel wegzuschmeißen, gestand aber auch: „Auf der Arbeit zu essen oder Essen mitzunehmen war für mich schnell, einfach und günstig“.

Dadurch sparte er sich das Kochen zu Hause, zahlte aber gewissermaßen mit seiner Gesundheit. Aufgrund seiner Gewichtszunahme und den fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten, reichte er letztendlich seine Kündigung ein, und begann kurz darauf eine landwirtschaftliche Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt wog er 117 Kilo und ihm wurde bewusst, dass er etwas ändern muss. Er nahm daraufhin zwar ganze 30 Kilo ab, doch es folgte ein gesundheitlicher Tiefschlag.

Nach Job bei Burger King in NRW folgt nächstes Drama

Im Juni 2024 hat Nick Schiessl während seiner Arbeit einen Herzstillstand im Kuhstall erlitten. Grund dafür sei eine Corona-Infektion gewesen. Sport konnte er zunächst nicht treiben.

Aktuell wiegt er nach Angaben von „BBV“ 107 Kilo und hat sich ein klares Ziel gesetzt. Der Mann aus NRW möchte nach dem Burger-King-Drama und seinen gesundheitlichen Problemen sein Wunschgewicht von 85 Kilo erreichen.