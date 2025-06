Deutsche Bahn: Kunden freuen sich über Rückerstattung – dann nimmt das Drama seinen Lauf

Kunden der Deutschen Bahn erhalten unter bestimmten Umständen eine Rückerstattung. Das gilt beispielsweise dann, wenn sie eine Entschädigung beantragen und diese genehmigt wird.

Wer aktuell über eine Rückerstattung der Deutschen Bahn wegen eines anderen Grundes informiert wird, sollte allerdings aufpassen. Denn nach der anfänglichen Freude gelangen Kunden schnell in eine Situation, die sich wohl niemand wünscht.

Deutsche Bahn: Warnung vor DIESER Rückerstattung

Die Verbraucherzentrale warnt aktuell vor einem dreisten Betrug. In einer E-Mail – angeblich von der Deutschen Bahn – heißt es, dass bei der Abrechnung einiger BahnCard-Verträge Unstimmigkeiten festgestellt worden seien. Daher könne eine Rückerstattung in Höhe von 87,60 Euro für Betroffene möglich sein. Der Betreff lautet „Ihre Rückerstattung wartet. Jetzt klicken“.

Um herauszufinden, ob eine Rückerstattung der Deutschen Bahn möglich ist, sollen die persönlichen Daten „kurz“ über das „sichere Kundenportal“ bestätigt werden. Dieses Angebot sei bis zum 24. Juni gültig. Die Verbraucherzentrale rät allerdings dringend davon ab, auf das Angebot zu reagieren. Um persönliche Daten zu schützen, sollten solche betrügerischen E-Mails unbeantwortet bleiben und direkt in den Spam-Ordner verschoben werden. Doch woran erkennt man, dass es sich um einen Betrug handelt?

So erkennst du die fiese Betrugsmasche

Auffällig sei laut der Verbraucherzentrale, dass die Kriminellen mit dem Vorwand einer Rückerstattung versuchen, persönliche Daten abzugreifen. Typische Anzeichen für Phishing seien zudem eine unpersönliche Anrede, eine fragwürdige Absenderadresse sowie ein Link innerhalb der E-Mail.

Die Deutsche Bahn selbst warnt auf ihrer Website: „Phishing-Attacken stellen eine ernsthafte Bedrohung für Ihre persönlichen Daten dar.“ Kunden sollten also aufpassen und sich trotz des zeitlichen Drucks nicht stressen lassen. So können sie schwerwiegende Folgen vermeiden und verhindern, dass Betrüger an persönliche, sensible Daten gelangen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.