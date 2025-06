Deutsche Bahn mit irren Plänen – können Passagiere bald ohne Umsteigen nach London reisen?

Du wolltest schon immer mal nach London reisen? Dann hast du die Qual der Wahl, was die Anreise betrifft. Du kannst nicht nur mit dem Flugzeug fliegen, sondern auch auf Schiffe oder gar die Deutsche Bahn setzen.

Letzteres klappt allerdings nicht, ohne mindestens einmal umzusteigen. Das könnte sich bald allerdings ändern, denn die Deutsche Bahn hat offenbar irre Pläne, die Passagieren zugutekommen würden.

Deutsche Bahn: Ohne Umstieg nach London reisen?

Die Deutsche Bahn führt laut eines Sprechers derzeit Gespräche mit der Bahngesellschaft Eurostar über eine mögliche Direktverbindung nach London. „Wir sind vom großen Potenzial einer Direktverbindung überzeugt“, heißt es. Damit bestätigte das Unternehmen einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

+++ Passend dazu: Deutsche Bahn: Irre Entdeckung beim Sparpreis – „Schlupfloch“ +++

Direktverbindungen gibt es bisher nicht – Reisende müssen in der Regel umsteigen, meist über die ICE-Strecke von Köln und Frankfurt nach Brüssel. In diesem Bereich arbeitet die Deutsche Bahn bereits mit Eurostar zusammen und bietet entsprechende Tickets über ihre eigene Buchungsplattform an.

+++ Auch interessant: A42-Auffahrt in Oberhausen über Monate gesperrt – Stadt warnt vor diesem Umweg +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Das sind die Pläne von Eurostar

„Die schon jetzt bestehende vertriebliche Kooperation mit Eurostar wollen wir gerne ausweiten und begrüßen daher die Beschaffung neuer Züge seitens Eurostar“, erklärte der Sprecher.

Hier mehr lesen:

Eurostar selbst kündigte an, neue Direktverbindungen von London nach Frankfurt und Genf einzurichten. Der Start des Angebots sei für die frühen 2030er-Jahre geplant. Ob dieses Ziel bis dahin tatsächlich umgesetzt wird, bleibt allerdings abzuwarten. Übrigens: Auch in NRW plant die Deutsche Bahn Neuerungen (>>> hier mehr dazu lesen).