Deutsche Bahn: Irre Entdeckung beim Sparpreis – „Schlupfloch“

Wer häufig mit der Deutschen Bahn unterwegs ist, weiß: Das viele Zugfahren kann ordentlich ins Geld gehen! Viele Passagiere greifen deswegen auf den Sparpreis zurück. Damit bist du zwar an eine Zugverbindung gebunden, bekommst dafür aber ein günstigeres Ticket. Doch ein Experte hat jetzt ein „Schlupfloch“ entdeckt!

Kunden der Deutschen Bahn sollten jetzt besser weiterlesen. Ein Experte hat jetzt verraten, wie du, wenn du kein Geld für ein Flexticket hast, trotzdem an eins kommen kannst. In dem Funk-Format „Die Juristen“ klären Clemens und Felix auf Instagram regelmäßig unter anderem über rechtliche Dinge auf.

Deutsche Bahn: 20 Minuten Verspätung reichen aus

„Ich habe ein Schlupfloch bei der Deutschen Bahn gefunden“, freut sich Felix dort in einem Video. „Also immer, wenn ich meine Family in Süddeutschland besuche, buch ich mir so ein Sparpreisticket. Bin ja Schwabe. Und bei so einem Sparpreisticket ist immer Zugbindung. Es sei denn mein Zug hat 20 Minuten oder mehr Verspätung, weil dann wird die Zugbindung aufgehoben.“

Bedeutet: Du kannst dann einfach irgendeinen Zug nehmen, der dich an deinen Zielbahnhof bringt! „Wenn die Zugbindung einmal aufgehoben ist, ich also irgendeinen anderen Zug von A nach B nehmen kann, dann muss ich das nicht innerhalb der nächsten paar Stunden machen“, weiß der Rechtsexperte.

Verspätungsticket für später aufheben

Auch nicht an dem Tag, an dem das Ticket gültig ist, müsse man es einlösen. „Nicht mal am nächsten Tag, sondern – und das habe ich extra nochmal gecheckt – ich habe dafür die nächsten zwölf Monate Zeit! Das heißt, ich kann mir dieses Verspätungsticket aufheben“, lautet der Tipp von Felix.

So kannst du das Verspätungsticket beispielsweise auch erst an Weihnachten nutzen, wenn ein erhöhtes Passagieraufkommen bei der Deutschen Bahn herrscht und die Ticketpreise dementsprechend angehoben werden.

Deutsche Bahn bestätigt es

Und auch die Deutsche Bahn bestätigte laut dem Experten, dass diese Vorgehensweise so möglich ist. Am besten du weist die Verspätung des eigentlich gebuchten Zuges per Screenshot nach – so bekommst du auch keine Probleme bei einer Ticketkontrolle.