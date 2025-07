Urlauber wollen mit der Deutschen Bahn verreisen – beim Blick auf den Fahrplan sehen sie es

Lange haben sie auf sich warten lassen, endlich ist es so weit – die Sommerferien haben begonnen. Wer jetzt gerade den Urlaub plant, sollte vielleicht einen Blick auf den Fahrplan der Deutschen Bahn werfen. Während der diesjährigen Sommersaison werden nämlich viele zusätzliche Verbindungen zu spannenden Reisezielen angeboten. Auch gibt es für ausgewählte Gruppen momentan besondere Angebote.

Beim Blick auf den Fahrplan sehen es Fahrgäste sofort: Anlässlich der Sommerferien werden von der Deutschen Bahn 100 zusätzliche Fernverbindungen angeboten. Diese transportieren die Menschen zu beliebten Reisezielen in Deutschland, aber auch in die europäischen Nachbarländer.

Deutsche Bahn: Verbindung nach Italien, Frankreich, Tschechien

So fährt jetzt unter anderem ein Zug in München täglich um 9.33 Uhr ab. Dieser fährt über Bozen, Verona, Bologna und Rimini. Die Fahrt endet um 19.10 Uhr im beliebten italienischen Reiseziel Ancona. Der Zug tritt die Rückfahrt täglich um 11.30 Uhr an und trifft um 20.26 Uhr wieder in München ein. Ebenfalls gibt es diesen Sommer von München eine weitere Direktfahrt nach Bologna, die momentan täglich bis zum 5. Oktober angeboten wird.

+++ Warnung für Urlaub in Griechenland und der Türkei – es geht ums Klopapier! +++

Auch nach Frankreich gibt es eine zeitlich begrenzte Direktroute. Diese fährt an acht Samstagen von Anfang Juli bis Ende August von Frankfurt nach Bordeaux. Um 6.56 Uhr startet der Zug und erreicht sein Reiseziel um 14.35 Uhr. An ausgewählten Samstagen wird von der Deutschen Bahn auch eine Verbindung von Wiesbaden über unter anderem Mannheim und München nach St. Anton am Arlberg angeboten (7.32 Uhr bis 16 Uhr).

Das sind jedoch nicht die einzigen Verbindungen, die in der Sommerzeit zusätzlich von der Deutschen Bahn angefahren werden. Wer schon immer mal nach Kopenhagen, Brüssel oder Prag wollte, hat jetzt die Möglichkeit, diesen Sommer dort Urlaub zu machen. Wenn man mehr über die neuen Reiseziele erfahren möchte, sollte man einen Blick auf die Fahrpläne der Deutschen Bahn werfen >>>

+++ Immer weniger Geldautomaten von Sparkasse, Volksbank und Co. – jetzt spricht Experte Bargeld-Klartext! +++

Neues Ticket für unter 26-Jährige

Zusätzlich zu den neuen Verbindungen gibt es auch besondere Angebote, damit die Fahrt mit der Deutschen Bahn in den Sommerurlaub etwas preiswerter wird. Seit Mitte Juli ist so unter anderem der Preis für den Super-Sparpreis für kurze Strecken etwas günstiger. Statt 9,99 Euro kostet dieser momentan nur 6,99 Euro. Reisende mit einer BahnCard 50 haben für befristete Zeit auch die Möglichkeit, einen weiteren Passagier mitzunehmen. Dadurch freuen sich beide Fahrgäste über 50 Prozent Rabatt auf alle Flexpreise und 25 Prozent Rabatt auf alle Sparpreise.

Mehr Themen:

Für Bahnpassagiere unter 26 Jahren gibt es jetzt ein 44-Stunden-Ticket Young. An einem ausgewählten Wochenende kann man dadurch für 44 Stunden so viele Fahrten mit der Deutschen Bahn antreten, wie man möchte. Wer unter 27 Jahre alt ist, hat jetzt auch die Möglichkeit, die MyBahnCard 50 zu erwerben. Statt wie früher 79,99 Euro kostet diese bis zum 13. Dezember nur noch 49,99 Euro. Diese Angebote sollen es ermöglichen, dass der Sommer-Urlaub auch mit kleinem Budget möglich ist.