Ruhrbahn kündigt Kürzungen in Essen und Mülheim an – es passiert in den Sommerferien

Während der Sommerferien 2025 passt die Ruhrbahn den Fahrplan für Essen und Mülheim an. Die Änderungen betreffen sowohl Bus- als auch Tramlinien und gelten montags bis freitags.

Viele Fahrten entfallen oder Taktzeiten werden reduziert, was Pendler und Fahrgäste in beiden Städten beachten sollten.

Essen und Mülheim: Änderungen bei Tramlinien

In Essen entfallen auf der Tramlinie 105 mehrere Fahrten zwischen den Haltestellen Frintroper Höhe und Rathaus Essen. Die Tramlinie 107 reduziert ihr Angebot nachmittags zwischen Abzweig Katernberg Schleife und Viehofer Platz. In Mülheim betrifft die Tram 102 die gesamte Strecke: Busse ersetzen laut „der Ruhrbahn“ die Bahnen.

Auch viele Buslinien in Essen sind von Kürzungen betroffen. Der 5- und 10-Minuten-Takt entfällt auf den Linien 145, 146, 170, 174 und SB15. Einzelne Fahrten auf den Linien 144, 161, 166 und 183 wurden gestrichen. In Mülheim bleibt die Fahrgastkapazität der E-Wagen begrenzt, einige Sonderfahrten finden aber weiterhin statt.

Essen und Mülheim: Fokus auf E-Wagen

In Essen entfallen sämtliche E-Wagen-Fahrten, mit Ausnahme der Linien 433 und 493. Mülheim verzichtet bei den E-Wagen auf viele Verbindungen, bietet jedoch einige Fahrten mit Bezug zum Fliedner-Werk und dem Hafen an. Lediglich der SEV der Tramlinie 102 garantiert weiterhin eine alternative Beförderung.

Besonders Pendler und Schüler in Essen und Mülheim sollten sich vorab informieren und ihre Fahrten entsprechend planen. Die genannten Änderungen gelten bis zum Ferienende am 26. August 2025. Weitere Informationen bietet die Ruhrbahn über ihre Website und an den Haltestellen der betroffenen Linien.

