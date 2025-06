A42-Auffahrt in Oberhausen über Monate gesperrt – Stadt warnt vor diesem Umweg

In Oberhausen stehen Autofahrer vor langwierigen Einschränkungen: Die Auffahrt Oberhausen-Zentrum auf die A42 Richtung Dortmund bleibt über mehrere Monate gesperrt. Die Stadt Oberhausen hat Umleitungen angekündigt, warnt aber vor einer bestimmten Alternativroute, die Verkehrsteilnehmer planen könnten.

Wer regelmäßig die A42 in Oberhausen nutzt, muss ab dem 10. Juni umplanen. Die Vollsperrung der Auffahrt in Richtung Dortmund verschärft den ohnehin dichten Verkehr erheblich. Doch es gibt empfohlene Umleitungen – und eine, die besser gemieden werden sollte.

Oberhausen leitet den Verkehr über neue Strecken

Die Auffahrt Oberhausen-Zentrum auf die A42 ist von 10. Juni 2025 bis 29. September 2025 nicht befahrbar. Autofahrer müssen auf andere Routen ausweichen. Der Verkehr aus Richtungen wie der Mülheimer Straße und Duisburger Straße wird über die Essener Straße zu OB-Neue-Mitte umgeleitet.

Fahrzeuge von der Lindnerstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Allee haben ebenfalls Umwege. Sie müssen erst zurück in Richtung Duisburg fahren, dann bei OB-Buschhausen wenden und auf die A42 in Richtung Essen auffahren.

Weitere Sperrungen erschweren die Lage in Oberhausen

Auch zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord bleibt die A42 mehrere Tage gesperrt. Seit dem 6. Juni wird der Verkehr in Oberhausen über die Ausfahrt OB-Zentrum auf die B516 und die A2 umgeleitet. Wer von OB-Neue-Mitte kommt, sollte die Ausfahrt Bottrop-Süd nutzen und das innerstädtische Netz befahren. Diese Sperrung gilt bis zum 16. Juni und erhöht die Verkehrsbelastung. Die Stadt Oberhausen empfiehlt daher präzises Planen und weiträumiges Umfahren dieser Bereiche.

Viele Autofahrer nutzen die Lindnerstraße, um zur Konrad-Adenauer-Allee zu gelangen und wieder auf die Autobahn zu kommen. Doch die Stadt Oberhausen warnt: Bereits jetzt entstehen hier längere Rückstaus, vor allem nachmittags. Stattdessen empfiehlt Oberhausen, die Auffahrt in OB-Buschhausen Richtung Essen anzusteuern. So soll der Verkehr besser verteilt werden. Cleveres Navigieren bleibt entscheidend, um Staus möglichst zu vermeiden.

