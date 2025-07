Rettungshubschrauber über A42 in Oberhausen – Motorradfahrer kracht gegen Auto!

Am Sonntag (13. Juli) ereignete sich auf der A42 in Oberhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 13.30 Uhr alarmierte ein Anrufer die Feuerwehr Oberhausen, die umgehend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst entsandte. Auch ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich zur Unfallstelle nahe Bottrop-Süd hinzugezogen.

Unfall auf der A42 in Oberhausen

Nach der Ankunft der Einsatzkräfte bestätigte sich die Unfalllage: Ein Motorradfahrer war mit einem Pkw kollidiert. Ersthelfer kümmerten sich bereits um den verletzten Motorradfahrer. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Behandlung und brachte ihn später in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Während der Rettung und Unfallaufnahme sperrte die Polizei die A42 in Oberhausen in Fahrtrichtung Dortmund vollständig. Diese Sperrung dauerte etwa 45 Minuten. Mit 31 Einsatzkräften war die Feuerwehr Oberhausen in den Einsatz eingebunden.

Die Polizei untersucht nun die Ursache des Unfalls auf der A42 in Oberhausen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.