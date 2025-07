Waldbrand in Frankreich mit fatalen Folgen – Flughafen geschlossen

Nach der Hitzewelle in Südfrankreich brechen etliche Waldbrände aus, die sich rasend schnell verbreiten. In der Großstadt Marseille wurde nun der Flughafen geschlossen, auch eine Bahnlinie und Autobahnabschnitte sind betroffen.

Die Präfektur rief einen Teil der Bevölkerung am Dienstagnachmittag (8. Juli) auf, Schutz in Häusern zu suchen. „Waldbrand in Marseille. (…) Schließen Sie Fenster und Türen“, lautete eine Textnachricht, die die Einwohner der betroffenen Viertel erhielten.

Feuer in Frankreich – Flughafen dicht, Warnung an Anwohner

Das Feuer war in dem nahe gelegenen Ort Les Pennes-Mirabeau ausgebrochen und breite sich schnell aus, wie die Feuerwehr mitgeteilt hatte. Über 350 Hektar seien inzwischen niedergebrannt. Ursache war ein Wagen auf der Autobahn, der in Brand geraten war und die Flammen auf Naturflächen übergriffen. Die Folge: der Betrieb am Flughafen in Marseille wurde zunächst eingestellt.

Zudem würden zwei Siedlungen evakuiert. Die Rauchschwaden waren vom Hafen von Marseille aus sichtbar. Und die Präfektur rief einen Teil der Bevölkerung auf, die Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster geschlossen zu halten. Sieben Löschflugzeuge, drei Hubschrauber, 60 Feuerwehrwagen und rund 170 Einsatzkräfte seien im Einsatz.

Neben dem Flugbetrieb musste auch der Verkehr auf einer Bahnlinie und mehreren Autobahnabschnitten in der Region zwischenzeitig unterbrochen werden. Die am Montag gesperrte Autobahn 9 Richtung Spanien wurde jedoch inzwischen wieder für den Verkehr freigegeben. (mit dpa)

Auch in Deutschland kam es bereits zu ersten Naturbränden. In Thüringen bei Saalfeld kam es zu einem schrecklichen Waldbrand – das Ausmaß der Zerstörung ist verheerend.