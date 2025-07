Regierung warnt Anwohner in NRW – Maßnahmen sind bereits deutlich zu sehen

Wenn die Sonne knallt und die Temperaturen steigen, gibt es kaum einen besseren Ort zur Abkühlung als den schattigen Wald.

Doch was viele nicht wissen: Genau in dieser Idylle lauert eine ernstzunehmende Gefahr – und sie wird von Jahr zu Jahr größer. Nun warnt sogar die Regierung die Menschen in NRW …

Landesregierung NRW warnt: HIER lauert eine Gefahr

Denn lange Trockenphasen und sengende Hitze verwandeln selbst die grünsten Paradiese NRWs in potenzielle Brandherde. Und was einst nur in Südeuropa Schlagzeilen machte, ist längst auch bei uns Realität: Waldbrände sind auf dem Vormarsch. Und das Tragische daran? Die meisten Feuer entstehen durch Unachtsamkeit – durch uns Menschen.

Deshalb greift das Land NRW jetzt zu einer unübersehbaren Maßnahme: flächendeckende Waldbrandwarnschilder. Den Anfang machte Ministerin Silke Gorißen am Montag, dem 14. Juli 2025, höchstpersönlich. Auf dem Wanderparkplatz „Zur Kaisereiche“ in Wuppertal enthüllte sie gemeinsam mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW das allererste Schild.

Ministerin Gorißen betont laut „land.nrw“ : „Der Wald braucht unsere Fürsorge – von allen, an jedem Tag. Waldbrandprävention beginnt mit Wissen, Aufmerksamkeit und guter Zusammenarbeit. Genau dafür soll dieses Schild sensibilisieren – damit es erst gar nicht zum Ernstfall kommt.“

Was tun im Notfall? Ein Überblick

Und weiter: „Es sind vor allem Menschen, die unbedacht mit ihrer weggeworfenen Zigarette oder mit Grillglut Waldbrände entfachen.“ Kein Wunder, dass das Schild in Wuppertal nicht allein bleibt. So sollen landesweit über 3.000 weitere folgen – strategisch platziert an Wanderparkplätzen, wo der Waldausflug vieler Menschen beginnt.

Die Aktion ist Teil einer überregionalen Zusammenarbeit von Fachleuten aus Bund und Ländern – ein Schulterschluss gegen die Flammen. Und NRW geht voran.

Doch was soll man im Notfall eigentlich tun? Nun, wer im Wald Rauch oder gar Flammen entdeckt, darf nicht zögern: Sofort die 112 wählen und die Feuerwehr informieren.