Feuer wütet in historischem NRW-Freizeitpark! Mit üblen Folgen

Großalarm am Sonntagabend (6. Juli) in NRW. Ab 19.25 Uhr stand das Telefon der Feuerwehr Solingen nicht mehr still. Zahlreiche zeugen meldeten ein Feuer im historischen Märchenwaldes im Solinger Ittertal.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die ehemalige Bayernhalle bereits komplett in Flammen. Die rund 1.000 Quadratmeter große Halle war einst Teil des mittlerweile geschlossenen Freizeitparks in NRW. Dutzende Einsatzkräfte kämpften Stunden gegen das Feuer und konnten dabei nicht verhindern, dass auch ein historisches Karussell von 1907 abbrennt. Die schlimmste Befürchtung der Feuerwehr sollte sich allerdings nicht bewahrheiten.

Großbrand in altem Freizeitpark in NRW

„Bei der Adressangabe gingen wir zunächst davon aus, dass es im Restaurant brennt“, erklärte Feuerwehr-Sprecher Stefan Dreßler gegenüber dem „WDR„. Zwar ist der Solinger Märchenwald seit wenigen Jahren geschlossen. Das Restaurant wurde hingegen vor zwei Monaten neu eröffnet.

Zum Glück war kein Gast da, als das Feuer ausbrach, sodass es keine Verletzten zu beklagen gab. Die Feuerwehr musste jedoch Schwerstarbeit in dem historischen Freizeitpark in NRW leisten. Rund 60 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Schnell war klar, dass die Bayernhalle nicht mehr zu retten war. Die Feuerwehr versuchte allerdings, ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude zu verhindern.

Die Feuerwehr kämpfte mit dutzenden Einsatzkräften gegen die Flammen im historischen Freizeitpark in NRW. Foto: Tim Oelbermann

Historisches Karussell abgebrannt

Dabei kam den Einsatzkräften der Regen der vergangenen Tage zugute. So waren die umliegenden Waldflächen so durchnässt, dass sich der Brand nur langsam ausbreitete. Nicht auszudenken, wie es ausgegangen wäre, wäre das Feuer bei der Hitzewelle Mitte der Woche ausgebrochen.

Aufgrund der enormen Hitzeentwicklung sollte das Feuer dennoch auf Bäume und Pflanzen in der Umgebung übergehen. Umstehende Autos wurden genauso in Mitleidenschaft gezogen wie ein historisches Wasserkarussell von 1907. Es wurde bei dem Brand vollständig zerstört. Zur Erhaltung des Märchenwalds Ittertal hatte sich 2019 der Verein „Die Itterthaler e.V.“ gegründet. Wie es für den Verein nun weitergeht, ist bislang unklar.