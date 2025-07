21-Jähriger stirbt in Lünen (NRW) – erst vor Monaten wurde hier eine 16-Jährige getötet

Am Samstag (5. Juli) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Lünen in NRW, bei dem ein 21-jähriger Mann starb. Es ist jedoch nicht der einzige Unfall an dieser Stelle, denn dort verstarb erst vor Kurzem eine 16-Jährige.

Wie ein Sprecher der Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN mitgeteilt hat, trug sich der tragische Unfall am Samstag um 23.34 Uhr zu. Auf der Kamener Straße wurde ein Radfahrer von einem Pkw angefahren und sehr schwer verletzt.

Polizei Dortmund: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Polizei Dortmund wurde kontaktiert und es wurde sogar ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Jedoch kam für den 21-jährigen Radfahrer jede Hilfe zu spät.

+++ Bahn-Drama in Dortmund! Pendler brauchen viel Geduld +++

Die Einsatzkräfte versuchten, den verletzten Mann noch an der Unfallstelle zu reanimieren. Jedoch waren seine Verletzungen zu schwer und er verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN bestätigte.

Bei einem Unfall in Lünen in NRW verstarb ein 21-jähriger Radfahrer. Foto-Credit: Fernandez / News4 Video-Line TV. Foto: Fernandez / News4 Video-Line TV

Es ist noch nicht lange her, da ereignete sich ein weiterer tragischer Unfall in Lünen in NRW – und das sogar an fast derselben Stelle. Im März verstarb eine 16-jährige Radfahrerin, weil sie von einem Lkw überfahren wurde (wir berichten).

+++ Juicy Beats mit Bargeld-Hammer! Worauf sich Besucher einstellen müssen +++

NRW: Polizei ermittelt die Ursache

Auch sie verstarb noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen. Der tragische Unfall ereignete sich auf der Kurt-Schumacher-Straße, welche die Kamener Straße kreuzt.

Mehr Themen:

Bei dem neusten Vorfall in Lünen in NRW hat die Polizei Dortmund bereits die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Vor Ort hat ein Verkehrsunfallaufnahme-Team alle Spuren aufgenommen.