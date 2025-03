Lünen (NRW): Schreckliches Unglück ++ 16-Jährige stirbt

Entsetzlicher Unfall am Dienstag (25. März) in Lünen (NRW). Dort ist am Morgen eine 16-Jährige tödlich verunglückt.

Nach Angaben der Polizei Dortmund ereignete sich das Unglück gegen 7.20 Uhr auf der Kurt-Schumacher-Straße in Lünen. Dort ist die Jugendliche von einem Lkw überfahren worden. Für die 16-Jährige sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Lünen (NRW): 16-Jährige tödlich verunglückt

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Teenagerin mit ihrem Fahrrad am Morgen auf dem Radweg entlang der Kurt-Schumacher-Straße. Ein Lkw-Fahrer (45) hatte die Radfahrerin offenbar übersehen, als er von der Kurt-Schumacher-Straße nach rechts zu einer Filiale der Supermarkt-Kette Edeka einbiegen wollte.

„Die Radfahrerin wurde von dem Lkw erfasst und stürzte zu Boden“, teilte ein Sprecher der Polizei Dortmund mit.

Die Polizei Dortmund ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Lünen.

Rettungskräfte eilten zum Unfallort, um das Unfallopfer zu behandeln. Doch sie konnten nichts mehr für die Jugendliche tun. Das Mädchen erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Lkw-Fahrer unter Schock – Unfallort gesperrt

Der 45-jährige Lkw-Fahrer erlitt nach Angaben der Polizei Dortmund einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Derweil haben Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams die Ermittlungen zur Unglücksursache aufgenommen. Dabei kam unter anderem eine Drohne zum Einsatz. Für die Spurensicherung wurde die Kurt-Schumacher-Straße im Bereich um die Unfallstelle am Dienstagvormittag gesperrt.

