Wichtige Bahnstrecke in NRW lahmgelegt! Pendler und Urlauber versinken im Chaos

Ein Feuer in einem Kabelkanal hat eine wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg stillgelegt. Sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr sind stark beeinträchtigt. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen, da zahlreiche Züge umgeleitet werden oder Verspätungen von bis zu 30 Minuten haben.

Massive Auswirkungen auf die Bahn in NRW

Betroffen sind die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt, sowie Verbindungen in Richtung Norddeutschland und in die Niederlande. Ein Bus-Pendelverkehr wurde zwischen Duisburg und Düsseldorf eingerichtet. Bauarbeiten auf einer parallelen Güterstrecke in NRW wurden gestoppt, um darüber Teile des Verkehrs umzuleiten.

An den Hauptbahnhöfen in Duisburg und Düsseldorf strandeten zahlreiche Pendler. Der Brand, der auf Düsseldorfer Stadtgebiet ausbrach, beschädigte Kabel eines Duisburger Stellwerks. Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Zur Ursache gibt es noch keine Informationen, Brandermittler sind vor Ort.

Zusätzliche Einschränkungen für Reisende in NRW

Zahlreiche Regional- und S-Bahn-Linien in NRW sind ebenfalls betroffen. Nicht alle Bahnhöfe werden regulär angefahren. Stattdessen verkehren zwischen dem Düsseldorfer Flughafen und Duisburg sowie zwischen den Hauptbahnhöfen der Städte Ersatzbusse.

Die Deutsche Bahn erwartet, dass die Störungen den gesamten Tag bestehen bleiben. NRW-Reisende sollten sich über alternative Routen oder später geplante Verbindungen informieren. So halten sich trotz der Einschränkungen die Verzögerungen möglichst in Grenzen. (mit dpa)

