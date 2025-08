Trotz Streckensperrung zum Flughafen Düsseldorf – so überwindest du das Bahn-Chaos in NRW

Bahn-Chaos in NRW! Ein mutwillig herbeigeführter Kabelbrand hat am Donnerstag (31. Juli) zu einer Sperrung der wichtigen Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg geführt. Die Reparaturen werden sich noch über den gesamten Freitag (1. August) ziehen – auch weil die Behörden mittlerweile eine zweite Schadstelle lokalisieren konnten (>> hier mehr dazu).

Damit ist nicht nur der regionale Pendlerverkehr zwischen Ruhrgebiet und Rheinland stark beeinträchtigt – auch der Flughafen Düsseldorf ist für viele plötzlich nicht mehr ohne weiteres zu erreichen. Ein Abflug am Freitag (1. August) für einen Wochenendtrip? Wir verraten dir, wie du auch trotz mehrerer RE-Ausfälle zum Airport kommst.

So kommst du zum Düsseldorfer Flughafen

Mehrere Regionalzüge, S-Bahnen oder ICEs halten täglich am Düsseldorfer Flughafen. Doch die Streckensperrung zwischen Düsseldorf und Duisburg beeinträchtigt den Verkehr massiv. Der Airport veröffentlichte daher schon am Donnerstagabend eine Warnung auf Social Media: „Sperrung der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg. Daher halten voraussichtlich bis Freitag, 01.08.25, nachmittags, keine Züge an der Haltestelle ‚Düsseldorf Flughafen‘. Bitte beachtet Sie dies bei eurer An- oder Abreise.“

Stand Freitagvormittag (1. August, 10.40 Uhr) hält kein einziger Regionalzug am Düsseldorfer Flughafen. Aus Richtung Düsseldorf Hauptbahnhof erreicht man den Flughafen aktuell nur über die S6 und die S11 (etwa 12 Minuten Fahrzeit).

Aus Richtung Duisburg ist es komplizierter

Wer aus Richtung Duisburg kommt, hat es deutlich komplizierter. Viele REs am Duisburger Hauptbahnhof fallen aus, was wohl auch oft recht kurzfristig entschieden wird. Die verbleibenden Regionalzüge zwischen Dortmund und Köln werden auf dem Abschnitt zwischen Duisburg und Düsseldorf umgeleitet, dadurch fällt der Halt am Flughafen aus. Man erreicht jedoch dann mit etwas Verspätung den Düsseldorfer Hauptbahnhof und kann sich dann mit den oben beschriebenen S-Bahnen in Richtung Flughafen aufmachen.

Alternativ gibt es die Möglichkeit, vom Duisburger Hauptbahnhof mit der U79 bis zum Düsseldorfer Hauptbahnhof durchzufahren – und dann die S-Bahnen zu nehmen.

Oder man steigt aus der U79 bereits an den Haltestellen „Klemensplatz“ oder „Freiligrathplatz“ aus und nutzt von dort den Bus 760 zum Flughafen-Terminal.