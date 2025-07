Juicy Beats mit Bargeld-Hammer! Worauf sich Besucher einstellen müssen

Das Juicy Beats Festival lockt mit seiner musikalischen Unterhaltung jährlich zahlreiche Besucher nach Dortmund. Bis zum diesjährigen Auftakt am 25. Juli ist es nicht mehr lange hin. An dem Wochenende können sich Fans auf Künstler wie Zartmann, Montez, MilleniumKid und Co. freuen.

Doch beim Juicy Beats müssen sich Besucher auf einen Bargeld-Hammer gefasst machen. Denn nach Angaben der Veranstalter wird auf dem Festivalgelände dieses Jahr nur Barzahlung akzeptiert. Doch was bedeutet das konkret für Besucher?

Darauf müssen sich Juicy Beats Besucher einstellen

Auf der Website appellieren die Veranstalter des Juicy Beats in Dortmund, dass alle Besucher genügend Bargeld mitnehmen sollten. Das brauchst du beispielsweise, um dir Getränke oder Speisen zu kaufen.

Für all diejenigen, die ihr Bargeld vergessen, gibt es eine Alternative. Die Veranstalter wollen zwei Geldautomaten aufstellen, damit Gäste des vor Ort Geld abheben können. Sie befinden sich in der Nähe des Haupteingangs Ruhrallee. Es gibt allerdings einen Haken.

Geldautomaten sorgt für Extrakosten

Auf der Website heißt es: „Achtung: Pro Abhebung fällt eine Gebühr von 4,95 Euro an!“ Wer also kein Bargeld mitnimmt, zahlt drauf! Du solltest dir also gut überlegen, ob du nicht lieber vor dem Juicy Beats in Dortmund zur Bank gehst und dir Bargeld abhebst.

So könntest du dann auch eine lange Schlange vor dem Automaten des Festivals vermeiden. Denn es wird bestimmt einige Leute geben, die von dem Bargeld-Hammer beim Juicy Beats in Dortmund nichts wissen, oder es bis dahin vergessen haben.