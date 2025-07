Auto brennt im Ruhrgebiet nach Unfall lichterloh – Fahrer stirbt!

Todes-Drama im Ruhrgebiet! In Recklinghausen soll am Samstagnachmittag (5. Juli) ein Autofahrer nach einem Unfall ums Leben gekommen sein. Wie die Polizei gegenüber DER WESTEN angibt, soll ein 60-jähriger Mann aus Marl plötzlich auf der Devensstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mit einem Baum kollidiert sein.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache soll das Fahrzeug in Brand geraten sein. Es brannte fast vollständig aus. Für den Autofahrer aus dem Ruhrgebiet kam jede Hilfe zu spät. Er konnte am Unfallort nur noch tot neben seinem Auto geborgen werden.

Tragischer Unfall im Ruhrgebiet

Warum der Wagen in Brand geriet, ist laut einer Sprecherin der Polizei auch am Sonntagmorgen noch völlig unklar. Auch, ob sich der Fahrer aus eigener Kraft aus dem brennenden Auto rettete, ist noch ungewiss.

Denn als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Notdienstes an der Devensstraße eintragen, lag der 60-jähriger Marler bereits neben seinem Auto. Versuche, den Mann zu reanimieren, blieben ohne Erfolg.

Todes-Drama im Ruhrgebiet! Ein Pkw soll nach einem Unfall plötzlich völlig ausgebrannt sein. Für einen 60-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät. Foto: Mauermann / News 4 Video-Line TV

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Einsatzkräfte hatten auch einen Rettungshubschrauber an den Unfallort angefordert. Nach dem Unglück musste die Devensstraße im Ruhrgebiet über mehrere Stunden weiträumig gesperrt werden.

Wie eine Sprecherin der Polizei gegenüber DER WESTEN angab, sei der Unfallhergang jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Laut Informationen dieser Redaktion soll ein speziell ausgebildetes VU-Team jetzt klären, wie es zum dem tödlichen Unglück im Ruhrgebiet kommen konnte.

