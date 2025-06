Deutsche Bahn: Passagiere müssen ICE sofort verlassen – der Grund ist absurd

Die Deutsche Bahn ist für Verspätungen und Zugausfälle bekannt, doch dieser Vorfall überrascht selbst erfahrene Pendler. Ein ICE wurde gestoppt, weil das Personal ihn als „zu dreckig“ bewertete. Die Passagiere mussten in Nürnberg aussteigen – ein Szenario, das viele fassungslos zurückließ.

Tom Junkersdorf war einer der Betroffenen. Der Unternehmer wollte nach Hannover, um seine schwerkranke Mutter zu besuchen. Doch statt einer schnellen Zugfahrt wartete Chaos auf ihn und Hunderte Mitreisende. Probleme wie diese werfen immer wieder ein schlechtes Licht auf die Deutsche Bahn.

Deutsche Bahn stoppt ICE wegen „Dreck“

Der ICE 886 startete am Dienstagmorgen (10. Juni) pünktlich in München. Trotz hoher Auslastung verlief zunächst alles ruhig. Doch in Nürnberg das Unfassbare: Die Zugbegleiter stoppten die Weiterfahrt mit der Begründung, der Zug sei „zu dreckig“.

Einige Passagiere hielten das zunächst für einen Scherz. Doch die Durchsage, dass alle aussteigen sollen, wurde wiederholt. Die Deutsche Bahn verwies darauf, dass ihre Standards von diesem Zug nicht erfüllt wurden. Für viele Reisende bedeutete das lange Wartezeiten und überfüllte Ersatzverbindungen.

Frust und Unverständnis bei den Reisenden

Ein Mitreisender bemerkte keinen außergewöhnlichen Schmutz und hielt die Entscheidung für fragwürdig: „Also der Zug sah aus, wie Züge bei der Bahn eigentlich immer aussehen.“ Die fehlende Lösung für die Passagiere verstärkte die Frustration.

Mitreisende standen vor der Herausforderung, während der Ferienzeit einen Platz in den vollen Zügen zu finden. Viele konnten nicht nachvollziehen, warum die Deutsche Bahn eine derartige Entscheidung traf, ohne Alternativen bereitzustellen.

Entschuldigung der Deutschen Bahn reicht kaum aus

Die Deutsche Bahn entschuldigte sich später bei den Betroffenen. Ein Sprecher erklärte: „Unser Anspruch ist, dass ein Fernreisezug bei einer Fahrt durch ganz Deutschland hohe qualitative Standards erfüllt.” Doch die Entschädigung für Fahrgäste bleibt kompliziert und muss online beantragt werden.

