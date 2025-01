Burger King in NRW sorgt für Ärger – Anwohner fallen bei diesem Anblick aus allen Wolken

Riesen-Ärger bei einem Burger King in NRW! Der Fast-Food-Riese ist der ärgste Rivale von Platzhirsch McDonald’s, lockt mit seinen Burgern etliche Kunden an – und das tagtäglich. Jetzt aber gibt es Zoff, und der hat nichts mit dem Essen bei Burger King zu tun. Sondern mit Müll!

Die Sportplätze in Hamm in NRW sind nämlich oft mit Abfall überfrachtet. Und der soll wiederum aus der nahegelegenen Filiale von Burger King stammen. Jetzt laufen die zwei Sportvereine HTC und BVH Sturm – und fordern Konsequenzen!

Burger King in NRW sorgt für Ärger

Da vergeht einem schon mal der Appetit: Die beiden Sportvereine BV 09 Hamm und HTC Hamm haben an ihren Sportplätzen im Norden der NRW-Stadt mit Müll zu kämpfen. Ein Großteil kommt aus der Burger-King-Filiale in der Nähe. Viele Kunden dort bestellen das Essen im Auto via Drive-in, fahren dann zu den Sportplätzen, essen und werfen augenscheinlich den Verpackungsmüll einfach in die Landschaft.

Der Wind tut sein Übrigens, verteilt alles kleinteilig über die gesamte Anlage. Der Platzwart vor Ort habe laut den Vereinen im Sommer täglich den Müll weggeräumt. Das sei jetzt im Winter nicht mehr möglich, auch wenn die Vereinsmitglieder mitanpacken und helfen. Jetzt wurde die Burger-King-Filiale angeschrieben. Die Vereine fordern, dass der Fast-Food-Gigant seine Müllentsorgung verbessere, auch wenn er schon einiges tun würde.

Sportplätze mit Fast-Food-Müll übersät

In Frankreich beispielsweise würden „Problem-Restaurants“ ihre Verpackungen mit einem Chip versehen, um den Müll später leichter zu entsorgen. Im August 2024 entschied das Oberlandesgericht Köln, dass Gastro-Betriebe die Verantwortung für ihren Müll übernehmen müssten. Es bleibt abzuwarten, ob Burger King letztlich dem Bitten der Vereine nachkommen wird…