Aldi rückt mit Urlaubs-Hammer raus – Kunden entlarven ein „Problem“

Aldi trumpft immer wieder mit neuen Aktionen auf! Der Discounter ist bei den Kunden vor allem durch sein großes Angebot und den erschwinglichen Preisen beliebt. Neben Lebensmittel- und Haushaltswaren bietet die Kette aber auch Reisen an.

Zu günstigen Preisen können also Kunden ihren Sommerurlaub ganz einfach beim Discounter besorgen. Nun überrascht Aldi aber mit einem neuen Angebot, das es in sich hat. Verbraucher können jetzt nämlich auch zu Discounter-günstigen Preise wegfliegen!

Aldi probiert sich neu aus!

Auf Facebook veröffentlicht Aldi das Angebot ganz stolz und schreibt dazu: „Sichere dir jetzt unseren beliebten Deal. ALDI DEALS x Eurowings Blind Booking für nur 79,99 Euro pro Person. Schnell sein lohnt sich.“ In den Kommentaren gibt es aber nur eine Frage, die die User beschäftigt: „Sind das dann nur EU-Ziele? Wäre blöd, wenn es sonst am Visum scheitert!“ Nicht unberechtigt…

Immerhin merken ein paar User an, dass London zwar offiziell zu Europa zähle, die Hauptstadt Großbritanniens aber nicht mehr in der EU ist. „London ist in Europa, aber wäre ein Problem“, schreibt eine Userin. Denn aktuell brauchen Reisende ein Visum für die beliebte Metropole, um einreisen zu können.

Aldi reagiert auf Problem

Diese Redaktion hat da einmal direkt bei Aldi nachgefragt. Eine Sprecherin bezieht zu dieser „Problematik“ ausführlich Stellung. „Die Destinationen je Abflughafen sind im Blind-Booking-Prozess einzusehen. Dabei gibt es einige Reiseziele des Eurowings-Streckennetzes, bei denen Kunden zwischen Strand und City wählen können. Mit dem Sommer Special (buchbar bis zum 14.07.25) können Kunden zwei Destinationen ausschließen“, erklärt sie.

Und auch das dürfte verunsicherte Aldi-Kunden etwas beruhigen. „Direkt nach der Buchung/Zahlungseingang bzw. Einlösung des Gutscheins wird den Kunden das Reiseziel mitgeteilt. Die Einreisebedingungen sind analog zu einer regulären Flugreise“, erklärt die Sprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion weiter. Demnach ist genügend Zeit, um sich um alles Wichtige noch zu kümmern.