Aldi stellt Fleisch-Sortiment auf den Kopf – das hat auch Folgen für die Kunden

Kunden, die bei Aldi Süd einkaufen, werden bald große Augen bekommen, denn in dem Discounter gibt es eine große Veränderung. Das Unternehmen hat nämlich angekündigt, dass man das Fleisch-Sortiment komplett neu sortieren wird – was auch zu einigen Kritiken führt.

Bei Aldi wird das Frischfleisch in den Kühltheken zukünftig vollkommen umsortiert. Momentan richtet sich die Anordnung noch nach der Tierart. Ab sofort will Aldi das Fleisch jedoch nach Haltungsformen sortiert. Aber nicht nur bei Frischfleisch will der Discounter in Zukunft verstärkt auf die Haltungsform aufmerksam machen, sondern auch bei Milch, Wurst und Käse. Bis Mitte Juli soll die Umstellung in den 2.000 Läden in Süd- und Westdeutschland abgeschlossen sein, wie ein Firmensprecher mitteilt.

Aldi: Fleisch wird in drei Farbsegmente unterteilt

In Zukunft soll die Fleischtheke also in drei Farbsegmente unterteilt werden. Fleisch aus klassisch konventioneller Tierhaltung (Haltungsform eins und zwei) finden die Kunden im blauen Bereich und Fleisch aus höheren Haltungsformen (drei, vier und fünf) im grünen Bereich. Die aktuellen Angebote hingegen werden im roten Bereich ausgestellt.

Es gibt jedoch eine große Ausnahme, denn Hackfleisch soll grundlegend im grünen Bereich zu finden sein – Die Haltungsform ist dabei egal. Der Hintergrund ist, dass Hackfleisch stärker gekühlt werden muss. Daher muss man alle Produkte zusammen an einem Ort lagern. Ein Aldi-Sprecher betont jedoch, dass man Hackfleisch aus anderen Haltungsformen optisch klar kennzeichnen wird.

Diese Entscheidung von Aldi erntet jedoch auch einiges an Kritik. Heike Silber, die Lebensmittelexpertin der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, sagt: „Ein neues Kühlkonzept bezogen auf die Haltungsformen sollte verbraucherfreundlich und transparent sein.“ Dank der Entscheidung, das Hackfleisch grundsätzlich im grünen Bereich zu sortieren, unabhängig von den Haltungsformen, wird dies bei Aldi „nicht der Fall sein.“

Verbraucherzentrale befürchtet Missverständnisse

Die Lebensmittelexpertin befürchtet, dass dies zu großen Missverständnissen führen kann. Ob die Verbraucherzentrale rechtlich gegen die neue Sortierung des Fleisches bei Aldi vorgehen wird, bleibt abzuwarten. Silber erklärt: „Das können wir erst entscheiden, wenn wir das neue Kühlkonzept in einer Aldi-Filiale betrachten können“.

Die Albert-Schweitzer-Stiftung hingegen begrüßt die Entscheidung von Aldi Süd: „Eine klare und gut gekennzeichnete Platzierung kann Verbrauchern helfen, bewusstere Entscheidungen zu treffen – vorausgesetzt, sie verstehen die Haltungsformkennzeichnung und vertrauen ihr.“ Ob sich diese neue Sortierung wirklich auf das Kaufverhalten auswirken wird, bleibt abzuwarten.