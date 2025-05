Temu und Shein: Bittere Gewissheit! Kunden sehen es auf der Rechnung

Puh, jetzt herrscht bittere Gewissheit! Die chinesischen Online-Shops Temu und Shein sind für ihre extrem günstigen Preise bekannt. Auch in Deutschland werden sie immer beliebter. Dass dabei oft die Qualität der Waren zu wünschen übrig lässt, ist ein offenes Geheimnis. Die niedrigen Preise locken trotzdem etliche Käufer, sorgen dafür, dass täglich abertausende Bestellungen von China aus den Weg nach Deutschland und in die EU finden.

Um dieser Flut an Paketen Herr zu werden, geht die EU einen harten Schritt: Sie plant, eine Pauschalgebühr auf kleine Pakete einzuführen, die in die EU geschickt werden! Im Klartext: Jeder, der Waren von außerhalb der EU beispielsweise über Temu und Shein bestellt und sich schicken lässt, muss zwei Euro zusätzlich abdrücken.

Temu und Shein: EU-Kunden könnten bald mehr blechen

Über diesen Gebührenplan berichtet die britische Zeitung „Financial Times“. Jährlich soll die schiere Zahl von rund 4,6 Milliarden Pakete an Privathaushalte in der EU verschickt werden. Der große Teil dieser kommt aus China, vornehmlich von Online-Shops wie Temu, Shein oder auch Alibaba. Die dürften dann auch den größten finanziellen Schaden davontragen, wenn sich Kunden zweimal überlegen, Waren wirklich von dort zu bestellen.

Die EU-Kommission hat laut Bericht bereits einen Entwurf für einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt. Auf direkte Verkäufe an Haushalte sollen dann zwei Euro fällig werden. Wenn Waren an Lagerhäuser versendet werden, sind lediglich 50 Cent fällig. Die Mehreinnahmen in Milliardenhöhe sollen in den EU-Haushalt fließen, ein Teil zudem die Zollkosten decken.

Mehr News:

Auch Japan erhöht Druck auf Chinesen

Auch Japan überlegt, Steuern auf kleine Pakete einzuführen. Das Land der aufgehenden Sonne hat ebenfalls wie die EU mit einer Flut an Paketen aus China zu kämpfen. Man wolle dadurch auch verhindern, dass gefälschte oder illegale Waren ins Land gelangen. Zudem soll so die eigene Industrie vor chinesischer Billig-Konkurrenz geschützt werden. Es bleibt abzuwarten, ob und wann diese Regeln letztlich wirklich eingeführt werden. So oder so: Temu und Shein geraten international immer mehr unter Druck.