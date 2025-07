Rewe: Kunden reiben sich in DIESEM Laden die Augen – es ist gewöhnungsbedürftig

Auf Bahnreisende in Stuttgart wartet seit einigen Tagen ein ganz besonderes Highlight. Denn an der S-Bahn-Station Stuttgart Universität hat dem Handelsmagazin „stores+shops“ zufolge ein Shop der ganz besonderen Art eröffnet. Die Convenience-Tochter von Rewe namens Lekkerland hat in der belebten Bahnstation einen KI-Shop eingerichtet.

Der Rewe-to-go-Shop kommt ohne Personal aus und hat aus diesem Grund rund um die Uhr geöffnet. Mithilfe einer KI-basierten Technologie können sich Reisende zu jeder Tages- und Nachtzeit mit leckeren Snacks und Getränken versorgen.

Neuer Rewe-Shop hat einiges zu bieten

Mit dem neuen KI-Shop wagt Rewe ein spannendes Experiment. Zugang erhalten die Kunden, in dem sie ein bargeldloses Zahlungsmittel ihrer Wahl an der Tür einscannen. Eine Mischung aus KI, Kameras und Gewichtssensoren erkennt, welche Produkte die Kunden auswählen. Die finale Summe wird schließlich vom Zahlungsmittel abgebucht.

+++ Aldi, Rewe, Lidl und Co. Probleme bei der Pfandrückgabe – so kassieren sie trotzdem +++

Das Sortiment gleicht anderen Rewe-to-go-Filialen. Kunden können unter anderem zwischen Salaten, verschiedenen Snacks, Wraps, Sandwiches, Kaffeespezialitäten und Süßigkeiten auswählen. Lediglich für den Kauf von Tabakwaren und Alkohol muss das Alter des Käufers per Scan von Führerschein oder Ausweis verifiziert werden.

Versorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit

Für die Eröffnung des Rewe-KI-Shops musste die Deutsche Bahn ihr Video-Reisezentrum leicht versetzen. Genehmigt hatte dieses Vorhaben der Verband Region Stuttgart. Mehmet Tözge, Vice President Smart Stores bei Lekkerland, bekräftigte: „Gerade junge Menschen wollen sich heute jederzeit und ganz bequem unterwegs versorgen können, beispielsweise mit einem Sandwich, einem Salat oder einem Kaffee. Dieser unbemannte Rewe to go macht das möglich.“ Im Zuge des Umbaus wurde das gesamte Gebäude modernisiert und barrierefrei gestaltet.

Auch die Video-Reisezentren der DB kommen ohne Personal aus und bieten einen Service, der rund um die Uhr verfügbar ist. Der Laden im Stuttgarter Bahnhof reiht sich in eine erfolgreiche Serie von personallosen Rewe-to-go-Shops ein. Elf Smart Stores von Lekkerland gibt es mittlerweile deutschlandweit. Vorwiegend sind die Läden an Bahnhöfen, Flughäfen und in Krankenhäusern im Einsatz.

Mit den smarten Rewe-to-go-Filialen möchte Lekkerland zeigen, wie digitale Technologien die Versorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit verbessern können.