Kreisch-Alarm vor dem Dschungelcamp-Start: Diese Phobie verfolgt Anna-Carina Woitschack

Das Warten hat bald ein Ende: Die Dschungelcamp-Staffel 2025 steht in den Startlöchern. Die Kandidaten bereiten sich körperlich und auch mental auf den Einzug in den australischen Busch vor. Schließlich werden sie dort alle an ihre Grenzen kommen. Das weiß auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, die nun über einer ihrer Phobien auspackt. Ihre Reaktion spricht dabei Bände.

Dschungelcamp-Kandidatin fürchtet sich DAVOR

In der Vergangenheit mussten sich zahlreiche Dschungelcamp-Teilnehmer ihren größten Ängsten stellen. Von Spinnenphobie, über Höhenangst bis hin zu Klaustrophobie war schon alles mit dabei. Auch in diesem Jahr wird der ein oder andere wohl an seine Grenzen kommen.

Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack verrät nun in der RTL-Show „Punkt 8“, womit sie so gar nicht klarkommt. „Eine kleine Phobie habe ich schon: die Ratten“, gibt die 32-Jährige zu. Die kleinen Nagetiere lösen in ihr kein gutes Gefühl aus, wie sich in der Live-Sendung zeigt.

Das sind die Kandidaten im Dschungelcamp 2025:

Lilly Becker

Maurice Dziwak

Anna-Carina Woitschack

Sam Dylan

Alessia Herren

Jörg Dahlmann

Edith Stehfest

Jürgen Hingsen

Yeliz Koc

Timur Ülker

Nina Bott

Pierre Sanoussi-Bliss

Dschungelcamp-Kandidatin wird deutlich

In der Sendung erscheint plötzlich ein Video von Ratten auf dem Bildschirm. Als Anna-Carina diese Bilder sieht, entfährt ihr ein kleiner Schrei vor Schreck. „Eigentlich sind so süß“, sagt die Schlagersängerin. Trotzdem kann sie den kleinen Tieren nichts abgewinnen. Ihre Dschungelcamp-Teilnahme möchte sie nun aber als Konfrontationstherapie nutzen, erklärt sie.

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 24. Januar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Nachträglich gibt’s die Folgen der neuen IBES-Staffel ebenfalls auf RTL+ zu sehen.