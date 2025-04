Anna-Carina Woitschack sorgenvoll: „Die emotionale Belastung ist enorm“

Anna-Carina Woitschack (32) hat in den letzten Jahren auf mehreren Ebenen für Schlagzeilen gesorgt. Musikalisch baute sie ihre Karriere stetig aus. Gleichzeitig rückte sie mit ihrer Teilnahme am RTL–„Dschungelcamp“ auch mehr in den medialen Fokus.

All diese Details müssten der charmanten Schlagersängerin ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Jedoch sorgt momentan ein familiärer Krankheitsfall für große Belastung und Sorge im Hintergrund. Anna-Carina Woitschacks Vater Wendolin kämpft aktuell gegen Lymphdrüsenkrebs.

Auf Instagram gewährt sie nun ehrliche Einblicke in den momentanen Zustand ihres geliebten Vaters.

Anna-Carina Woitschack kann nicht durchatmen

Anna-Carina Woitschack erklärt: „Also, dem Papa geht es den Umständen entsprechend gut. Er bekommt jetzt nach Ostern wieder die nächste Chemo.“

++ Auch interessant: Anna-Carina Woitschack: Das hat niemand kommen sehen – „Mal etwas ganz anderes“ ++

Seit der erschütternden Diagnose im Sommer 2024 erlebten Wendolin und die Familie einen kräftezehrenden Weg voller Höhen und Tiefen. So unterzog er sich zwischen November 2024 und Januar 2025 einer Chemotherapie. Zunächst sah es gut aus – doch die Hoffnung war nur von kurzer Dauer.

Der Krebs kam mit voller Wucht zurück. Diesmal zeigt er sich besonders aggressiv. Damals erzählte sie bei der „Bild“: „Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals. Ein bösartiger Tumor nahe den Mandeln, der ungünstigerweise nicht operativ entfernt werden kann.“

Die Sängerin schenkt ihrem Vater Kraft

Eine weitere Chemotherapie folgte bis Ende März. Doch die Ärzte sehen dennoch weiteren Handlungsbedarf: Nach den Osterfeiertagen steht die nächste Behandlung an. Was Wendolin in dieser Zeit Kraft und Hoffnung gibt?

Definitiv die Aufmerksamkeit von Anna-Carina Woitschack. Im weiteren Verlauf geht die Schlagersängerin auf Instagram auch auf ihren aktuellen Zustand ein. „Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und die emotionale Belastung ist enorm. Aber ich versuche, für meinen Vater stark zu sein und gleichzeitig meinen eigenen Gefühlen Raum zu geben“, erklärt sie.

Schlussendlich kann man der Familie Woitschack nur wünschen, dass dieser Therapieversuch den ersehnten Erfolg bringt – und Wendolin neue Kraft schenkt.