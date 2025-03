Anna-Carina Woitschack: Das hat niemand kommen sehen – „Mal etwas ganz anderes“

Erst kürzlich war Anna-Carina Woitschack im „Dschungelcamp“ zu sehen – nun wartet die nächste TV-Herausforderung auf die Schlagersängerin! Das haben wohl nicht viele ihrer Fans kommen sehen…

Obwohl Anna-Carina Woitschack reichlich Fernseh-Erfahrung mitbringt – sie war auch schon bei DSDS zu sehen – dürfte dieser neue Job doch jetzt eher überraschend kommen. Woitschack startet als Soap-Star durch!

Anna-Carina Woitschack wird jetzt Schauspielerin

Die 32-Jährige feiert ihr Schauspieldebüt, wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Anna-Carina Woitschack übernimmt in der beliebten Daily Soap „Alles was zählt“ eine Gastrolle als Mode-Vloggerin Vivienne, die Isabelle Reichenbach (Ania Niedieck) interviewt. Die Folge 4.700 wird am 20. Mai 2025 bei RTL ausgestrahlt, ist bereits abgedreht.

„Es war eine aufregende Erfahrung, mal etwas ganz anderes zu machen. Es war definitiv ein Abenteuer!“, berichtet die Blondine über ihr Debüt am Serien-Set. „Bei meiner ersten Szene musste ich erstmal richtig reinkommen, aber alle wussten, es ist mein erstes Mal. Wir haben viel gelacht, besonders, als ich meine ersten Zeilen immer wieder verpatzt habe.“

Das ist Anna-Carina Woitschacks Rolle bei „Alles was zählt“

Ihre Rolle Vivienne hat sich mit einem Mode-Vlog selbstständig gemacht. Um ihre Follower zu begeistern, wirft Vivienne immer einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Dabei schaut sie auch nicht davor, Geheimnisse aufzudecken – doch ihr journalistischer Ehrgeiz könnte ihr schon bald zum Verhängnis werden…

Bekannt wurde Anna-Carina Woitschack im Jahr 2011 mit dem Format „Deutschland sucht den Superstar“. Danach trat sie unter anderem in verschiedene Reality-Formate wie zum Beispiel bei „Die Verräter“ und „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ auf. Man darf gespannt sein, wie sie sich als Schauspielerin schlägt.