DSDS-Drama: Anna Carina Woitschack packt aus – „Damit sie sich halb das Genick bricht!“

Es knallt im Podcast „Gar nicht so blond!“ von Anna-Carina Woitschack (32) und Paulina Wagner (27). Nach kurzer Funkstille sind sie wieder da – und das mit einem echten Knaller-Thema: DSDS!

Wir erinnern uns: 2011 erreichte Anna-Carina in der achten Staffel den achten Platz. Paulina schaffte es 2020 sogar ins Finale. Jetzt plaudern die Schlagerstars aus dem Nähkästchen über ihre DSDS-Zeit. „Damals gab es ja noch den Bravo-Titel“, erinnert sich Anna-Carina, „da durfte ich ja auch mit drauf sein, mit Pietro Lombardi und Sebastian Wurth, und das war halt wahnsinnig, wenn du selbst ein Jahr vorher noch die Bravo dir gekauft hast.“

Anna-Carina Woitschack: DSDS-Drama –Fieser Plan macht fassungslos

Die Vorfreude war groß. „Ich weiß noch, als das Casting ausgestrahlt wurde, ich glaube, das war der 8. Januar. Da hatte die Produktionsfirma gesagt: ‚So, Anna, genieße mal noch dein Leben bis zum 7. Januar, weil wahrscheinlich ab dem 8. kannst du kaum noch auf den Straßen rumlaufen, weil die Leute dich erkennen werden.‘ Und ich hab das nicht glauben wollen.“

Und tatsächlich, am nächsten Tag in der Drogerie schrien die Teenies wie am Spieß! Ein Leben im Rampenlicht – aufregend, aber auch „belastend“ für die damals 18-Jährige. Ein Shopping-Ausflug in der Kölner Innenstadt? Unmöglich! „Der Kölner Dom wurde zur Nebensache“, erinnert sie sich.

Doch mit dem Ruhm kam auch der Druck. In der Kandidaten-Villa ging es heiß her. Eine Mitstreiterin hatte dabei einen irren Plan: „Da gab es eine Kandidatin, die zu mir gesagt hat: ‚Du, Anna, wollen wir nicht das Doppelstockbett von einer anderen Kandidatin ansägen, damit sie sich halb das Genick bricht, damit sie dann nicht mehr auftreten kann?‘“

Paulina ist fassungslos: „Nicht dein Ernst?“ Doch, der Konkurrenzdruck war gewaltig. Welche Kandidatin diese heftige Äußerung tätigte, hielt der „Dschungelcamp“-Star allerdings geheim.