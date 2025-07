Fame statt Liebe? „Die Bachelors“-Kandidatin Esra ist sich sicher

Liebeschaos? Von wegen! Bei „Die Bachelors“ sind die Junggesellen laut, doch die Vorwürfe lauter. Dabei spricht Kandidatin Esra (29) Klartext und das vor laufender Kamera! Statt Herzklopfen sieht sie vor allem eines: Taktikspielchen! In Folge 6 rechnet sie knallhart mit gleich drei Mitstreiterinnen ab.

Ihr Vorwurf: Viktoria (26), Nadine (30) und Vivi (34) seien gar nicht wirklich an Bachelor Felix interessiert. Die wollen nur bis ins Finale kommen – ganz egal, ob da Gefühle im Spiel sind oder nicht. Besonders Vivi trifft die Kritik hart. Im Interview mit unserer Redaktion wehrt sie sich.

„Die Bachelors“: Esra findet klare Worte

„Ich war ziemlich überrascht über diesen Vorwurf von Esra. Ich habe so etwas nie gesagt. Es stimmt einfach nicht, und für mich ist das eine ganz klare Lüge!“, so Vivi. Auch Viktoria weist die Anschuldigungen entschieden zurück. Ob Esra hier also übers Ziel hinausschießt? Im Nachgang zu der TV-Ausstrahlung wird Esra jedenfalls uns gegenüber deutlich.

+++ Auch für dich spannend: Liebes-Aus! Ex-„Bachelors“-Kandidatin spricht Klartext +++

„Ich wollte niemanden bloßstellen oder etwas unterstellen und sicher nicht rüberkommen, als würde ich nicht gönnen können. Ich hätte mir nur einfach gewünscht, dass der Fokus mehr auf ehrlichen Verbindungen liegt.“ Weiter: „Wenn man ganz andere Pläne verfolgt oder sich etwas anderes erhofft, dann gibt’s doch Formate, die viel besser dazu passen“, so die hübsche Brünette weiter. Doch was genau führt sie zu dem Entschluss?

„Ich habe nie aus dem Bauchgefühl heraus gesprochen. Manche Aussagen waren so klar, da gab es keinen Raum für Interpretationen. Und wenn ich in dieser Zeit eins gelernt habe, dann dass es Menschen gibt, die ganz genau wissen, was on cam performt und was besser off cam bleibt. Denn was die Kamera nicht sieht, wird auch der Zuschauer nie erfahren…“