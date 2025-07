Liebes-Aus! Ex-„Bachelors“-Kandidatin spricht Klartext

Leonie, bekannt aus der 2024er „Die Bachelors“-Staffel, erlebte nach ihrer Teilnahme ein Wechselbad der Gefühle. Nachdem sie in Südafrika keinen Partner fand, lernte sie kurz darauf Lukas Nienaber kennen.

Die beiden wurden ein Paar, und ihr gemeinsamer Sohn Tizian machte das Glück perfekt. Doch nun geht die Beziehung auseinander, und Leonie steht vor einem Neubeginn, wie sie im Interview mit RTL verraten hat.

Bachelors-Kandidatin Leonie über das Liebes-Aus

Leonie lebt seit zwei Wochen getrennt und zieht ihren Sohn Tizian nun alleine in Dublin groß. „Meine letzten Wochen waren von einem Wechselbad der Gefühle geprägt,“ erklärte sie gegenüber RTL. „Eine Trennung ist nie leicht, besonders wenn man sich ein gemeinsames Leben inklusive Auswanderung und Familiengründung aufgebaut hat.“ Trotz der emotionalen Belastung schöpft Leonie Kraft aus der Zeit mit ihrem Sohn, der ihr regelmäßig ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.

Die Beziehung nahm zunächst glückversprechend ihren Anfang. Im Juni 2024 zog Leonie für Lukas nach Dublin, und im Dezember gab das Paar ihre Schwangerschaft bekannt. Doch über die Monate kam es zu Problemen. „Es schmerzt sehr, wenn ich an die Anfangszeit zurückdenke. Über die Monate ist zwischen uns viel passiert. Wir haben die Grenzen des anderen überschritten und können dies nicht mehr rückgängig machen.“ Zum Schutz ihres Sohnes möchte Leonie keine weiteren Details zur Trennung preisgeben.

Leonie kehrt nach Deutschland zurück

Bereits im Dezember hatten Leonie und Lukas einen kurzen Trennungsversuch hinter sich, gaben ihrer Liebe aber eine zweite Chance. „Nach sieben weiteren Monaten müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht füreinander gemacht sind,“ resümiert Leonie. Nun plant sie, mit ihrem Sohn nach Deutschland zurückzukehren und ein neues Zuhause in Köln zu suchen. Sie freut sich auf die Unterstützung von Familie und Freunden. „Lukas wird selbstverständlich Tizian regelmäßig sehen,“ betont sie.

Für Leonie bedeutet das Ende ihrer Beziehung einen vollständigen Neuanfang. „Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mit 30 noch einmal von null anfangen werde in Köln, fühle mich dennoch bereit dazu und freue mich auf die Dinge, die das Leben für mich bereithält,“ sagt sie voller Zuversicht. Neben der Rückkehr in ihre Heimat widmet sie sich der Entwicklung ihres Sohnes und startet in einen neuen Lebensabschnitt. Ihre Teilnahme bei den „Die Bachelors“ führte nicht zum großen Liebesglück, doch Leonie blickt optimistisch in die Zukunft.

