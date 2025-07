Unterstellungen und Chaos: Deutschlandcard-Kundin geht auf die Barrikaden

Die Deutschlandcard ist ein Bonusprogramm, mit dem Kunden bei Partnern wie Supermärkten (Penny, Netto & Co.), Tankstellen, Drogerien (dm, Rossmann & Co.) und Online-Shops Punkte sammeln können. Diese lassen sich später gegen Prämien oder Rabatte eintauschen.

So einfach wie es klingt, ist es offenbar doch nicht: Eine Userin hat nun das pure Chaos erlebt und ist stinksauer. Ihren Frust macht sie jetzt gegenüber DER WESTEN deutlich …

Deutschlandcard-Nutzerin ist stinksauer: Wo sind meine Punkte?

„Deutschlandcard hat ja leider mittlerweile seine Hotline abgeschaltet, bei einem Anruf wird auf andere Kontaktmöglichkeiten verwiesen“, fängt die Nutzerin gegenüber DER WESTEN an wütend zu berichten. Und als sie nach dem Tanken bei Esso ihre Punkte nicht gutgeschrieben bekam, versuchte sie zunächst den Chat. Dort wurde ihr nur gesagt: „Tanken Sie einfach nochmal.“

Nach ihrer Facebook-Beschwerde wurden die fehlenden Punkte zwar nachgebucht. Doch offenbar war dies nicht ihr erster Problem-Fall mit der Treuekarte, denn sie fährt fort: „An einem Tag habe ich sehr viele Belege eingereicht, da ich da meinen Monatseinkauf erledigt habe. DeutschlandCard hat deshalb vermutet, ich würde Fremdbelege einreichen und mir somit pauschal mal eben Betrug unterstellt.“

Und es kam noch dicker, denn auf ihre Nachfragen reagierte das Facebook-Team laut der Nutzerin „extrem unfreundlich“. Wütend offenbart die Kundin gegenüber DER WESTEN, dass „das eine absolute Frechheit ist“. Noch ist sie Kundin, doch ihre Geduld ist am Ende: „Wenn das so weitergeht, dann nicht mehr lange.“

Unternehmen spricht Klartext: „Kundenservice hat höchste Priorität“

DER WESTEN ließ es sich nicht nehmen und konfrontierte die Deutschlandcard GmbH mit diesen Vorwürfen: Wie lange dauert es eigentlich, bis Kunden eine Antwort bekommen, wenn Punkte fehlen? Eine Sprecherin des Unternehmens betont: „Wir versuchen, alle Anfragen innerhalb eines Werktags zu beantworten.“

Doch manchmal dauere es länger, besonders wenn Fälle an Partner weitergeleitet werden müssen. Was, wenn Kunden trotzdem lange warten? Die Empfehlung: nochmal melden, entweder über den gleichen Kanal oder direkt per App.

Weiter betont das Unternehmen: „Kundenservice hat für uns höchste Priorität.“ Ob die Kundin ihre Punkte inzwischen gutgeschrieben bekommen hat, ist unklar. Fest steht jedoch, dass ihre Entscheidung, die Deutschlandcard weiterhin zu nutzen, momentan offen ist …