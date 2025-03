Große Sorge um DSDS-Kultstar – Ärzte schlagen Alarm

„DSDS„-Bekanntheit Claudia Haas hat endgültig genug!

Nachdem sie ihr Glück gleich viermal vergebens in der RTL-Castingshow versucht hat, widmet sie sich nun einer völlig anderen Herausforderungen. In den vergangenen Jahren hat sie satte 50 Kilogramm zugenommen – doch damit soll nun ein für alle Mal Schluss sein. Sie sagt den Kilos den Kampf an!

DSDS: Kandidatin sagt Kilos den Kampf an

„Ich muss unbedingt abspecken – für mein Kind und auch für mich“, erklärt die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin fest entschlossen gegenüber Bild. Bei einer Größe von 1,73 Metern bringt die alleinerziehende Mutter inzwischen 112 Kilogramm auf die Waage. Sie selber sagt: „So langsam wird mein Gewicht sehr ungesund. Das sagen meine Ärzte und das weiß ich auch selbst.“

Der „DSDS“-Star kann sich sogar genau erklären, worauf ihre Gewichtszunahme zurückzuführen ist: „Ich esse aus Frust und Einsamkeit. Ich bin so dick, weil ich keinen Freund und kaum Freunde habe. Deshalb gehe ich auch selten aus der Wohnung raus – ich wüsste gar nicht, mit wem.“

DSDS: Claudia Haas hat sich professionelle Hilfe gesucht

Die Hamburgerin steckt mitten in einem Teufelskreis, wie sie selbst auch weiß: „Ich möchte mich so gerne noch mal verlieben. Aber ich weiß natürlich, dass das mit meinem Gewicht schwierig wird. So sprechen mich keine Männer an. Ich fühle mich ja selbst nicht attraktiv.“ Auch wenn sie ihre jungen Jahre bisher aus eigener Sicht verschwendet hat, ist sie gewillt etwas daran zu ändern: „Aber ich habe noch ein paar gute Jahre. Ich möchte wieder Minirock tragen und mehr Lebensqualität haben.“

Da sie es alleine nicht schafft, hat sie sich professionelle Hilfe gesucht. Gefunden hat sie diese in Reality-TV-Kollege und Fitness-Coach Cedric Beidinger. Sie lernte den Ex-Polizisten und Big Brother“-Gewinner von 2020 in ihrem Management kennen. Sein Plan: „Ich lege den Fokus mit Claudia auf die Ernährung. Wir machen jetzt wöchentlich einen Check, in dem ich das Gewicht kontrolliere – und wie sie geschlafen, gegessen und getrunken hat. Sie soll sich an einen klaren Ernährungsplan halten.“

Doch wie sieht das Ganze in der Praxis aus? „DSDS“-Teilnehmerin Claudia erklärt gegenüber Bild: „„Ich koche jetzt viel selbst, bestelle kein Fast Food mehr. Morgens gibt es Joghurt mit Früchten und Nüssen, mittags Vollkornnudeln, abends Hähnchen. Das Ziel sind höchstens 2.000 Kalorien pro Tag.“ Ihre größte Herausforderung sei der Verzicht auf Süßigkeiten, doch auch das habe sie inzwischen gut im Griff.