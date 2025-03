Spätestens nach ihrer Teilnahme an der Castingshow „DSDS“ war Kim Gloss in Deutschland bekannt. Zwei Jahre später durfte sie in das Hochkarat-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – der Traum schlechthin für viele Promis.

Den zweiten Platz belegte Kim Gloss damals, hinter Brigitte Nielsen. Heute ist die 32-Jährige an einem ganz anderen Punkt in ihrem Leben. Jetzt teilt sie mit ihren Fans einen intimen Einblick – und diese können es kaum fassen.

DSDS-Star bekommt Tochter

Die Influencerin und ihr Mann Alexander Beliaikin sind Eltern geworden! Kim Gloss schwebt im absoluten Mama-Himmel. Am 20. März um 3.33 Uhr war es so weit: Rosa sah zum ersten Mal das Licht der Welt. Das teilte Mama Kim am 21. März auf ihrem Instagram-Account mit einem Bild.

Die kleine Rosa scheint auf Alexanders Arm zu liegen und hält Kim Gloss‘ Zeigefinger mit der kleinen Patschehand fest umschlossen. Ehemann Alexander muss sich jetzt unter voller Frauen-Power beweisen, denn die beiden haben nun insgesamt drei Mädchen.

DSDS-Star nach schwerem Schicksalsschlag

Aus der ersten Ehe mit Rocco Stark hat Kim bereits ihre Tochter Amelia. Tochter Golda von Alexander und ihr kam 2022 zur Welt. Außerdem brachte Alexander noch einen Sohn mit in die Beziehung.

Fans des DSDS-Stars wussten bereits, dass das erwartete Kind ein Mädchen wird – das verriet sie nämlich zum Weltfrauentag am 8. März. Ein Wunder, das nach Kims Schicksalsschlag vor knapp zwei Jahren gerade recht kam.

Bei der Sängerin wurde bei einer Untersuchung aufgrund eines Sportunfalls ein gutartiger Hirntumor entdeckt. Im Juni 2024 wurde sie deswegen operiert. Jetzt steht dem Glück der Familie hoffentlich nichts mehr im Weg. Kim Gloss‘ Fans wünschen ihr nur das Beste.