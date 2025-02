DSDS-Star im Krankenhaus – „Ich bin zusammengebrochen vor Schmerzen“

Die ehemalige DSDS-Kandidatin Kim Gloss hat es aktuell alles andere als leicht. Erst vor Kurzem erhielt sie eine schockierende Diagnose – bei ihr wurde ein Hirntumor entdeckt. Nach einer erfolgreichen OP schien es der 32-Jährigen wieder besser zu gehen. Doch nun meldet sich die Schwangere nach einem dramatischen Zusammenbruch erneut aus dem Krankenhaus.

DSDS-Star hat gesundheitlichen Rückschlag

Große Sorge um Kim Gloss! Via Instagram meldet sie sich aus einem Krankenhaus bei ihren Fans. Nach eigenen Angaben wurde sie am Montag (17. Februar) in die Klinik gebracht. „Ich bin zusammengebrochen vor Schmerzen und bin komplett an meine Grenzen gekommen und es ging nicht mehr so weiter“, erklärt die 32-Jährige.

Nach einer gründlichen Untersuchung stellte sich dann heraus, dass sich bei Kim Gloss ein großer Nierenstein gebildet hatte, der eine schmerzhafte Entzündung mit sich brachte. Besonders besorgniserregend: Die ehemalige DSDS-Kandidatin ist hochschwanger. „Es ist sehr unangenehm, das müsst ihr euch vorstellen da unten. Plus Baby, plus Tritte, plus Infekt. Das hat sich dann alles entzündet und war nicht lustig“, erzählt sie weiter.

Am Donnerstag (20. Februar) folgte dann die OP unter Vollnarkose. Doch für die Fans gibt es keinen Grund zur Sorge: Alles sei gut verlaufen. „Dem Baby geht’s gut, mir geht’s gut. Wir haben alles gut überstanden“, betont Kim Gloss in ihrer Instagramstory.

Bleibt nur zu hoffen, dass ihr Gesundheitszustand weiter stabil bleibt. Schließlich muss sie sich auf die Geburt ihres dritten Kindes konzentrieren, die bald anstehen dürfte. Wann der errechnete Geburtstermin genau ist, ist bislang noch unklar.