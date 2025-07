Wimbledon 2025 im TV und Livestream: Hier siehst du Siegemund – Sabalenka live

Es ist ein Wimbledon-Märchen, auf das ganz Tennis-Deutschland schaut. Laura Siegemund steht nach sensationellen Leistungen im Viertelfinale des Tennis-Klassikers.

Nun stellen sich alle die Frage: Geht es für Laura Siegemund im Wimbledon noch weiter? Einfach wird es jetzt im Viertelfinale nicht. Denn es geht ausgerechnet gegen die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka.

Wimbledon 2025 im TV und Livestream: Siegemund live sehen

Während bei den Männern Alexander Zverev schon in der 1. Runde rausgeflogen war, liegt die letzte und einzige deutsche Hoffnung bei Wimbledon nun auf Laura Siegemund, die im Viertelfinale steht.

Die Nummer 104 der Welt besiegte zuvor Peyton Stearns (2:0), Leylah Fernandez (2:0), Madison Keys (2:0) und Solana Sierra (2:0). Bis auf Sierra waren die restlichen Gegner alle in der Weltrangliste deutlich vor Siegemund. Mit Keys hat die deutsche Tennis-Spielerin sogar die Nummer 8 der Welt geschlagen.

Und nun kommt es zur wohl schwierigsten Aufgabe: die derzeit beste Tennis-Spielerin der Welt besiegen. Aryna Sabalenka aus Belarus gilt als Favoritin, will sich den Titel holen. Gelingt Siegemund hier die nächste große Überraschung?

Übertragung live bei Amazon Prime

Viele deutsche Tennis-Fans werden jetzt fragen: Wo wird die Begegnung übertragen? Seit 2024 ist Wimbledon exklusiv beim Streamingdienst Prime Video zu sehen. Da wird am Dienstag (8. Juli) dann auch Siegemund gegen Sabalenka live überragen. Fans können die Duelle im Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen. Die Startzeit für das Spiel zwischen Sabalenka und Siegemund am Dienstag ist für 14.30 Uhr angesetzt. Aufgrund anderer Spieler könnte es aber etwas später losgehen.

Wimbledon – Frauen-Viertelfinale

Dienstag, 8. Juli

Laura Siegemund – Aryna Sabalenka, ca. ab 14.30 Uhr, Amazon Prime

Auch wenn es eine schier unmögliche Aufgabe für Siegemund scheint, zeigt sie sich zufrieden und selbstbewusst: „Ich bin mental sehr stark, ich bin eine Kämpferin und konzentriere mich nur auf mich. Das war mein schwierigstes Match. Ich bin einfach super happy.“ Für die Stuttgarterin ist der bisherige Wimbledon-Lauf mit dem Viertelfinale bei den French Open 2020 der größte Erfolg ihrer Karriere.

Zu ihrer Gegnerin Sabalenka sagt Siegemund: „Sie ist eine der großartigsten und aggressivsten Spielerinnen, die wir haben.“ Aber: „Das einzig Gute an dem Match ist, dass ich absolut nichts zu verlieren habe.“ Ob ihr die Sensation gelingt?