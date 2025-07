Wimbledon-Drama um Siegemund! Fans reiben sich noch immer die Augen

Ein deutsches Sommermärchen in England – das war Laura Siegemunds Wimbledon-Reise schon vor dem Viertelfinale gegen Aryna Sabalenka. Doch gegen die Weltranglisten Erste hatte sie die große Chance, etwas Historisches zu erreichen. Das Duell der beiden Tennis-Stars entwickelte sich zu einem Drama.

Siegemund spielte das Turnier ihres Lebens, gegen Sabalenka eines der besten Spiele ihres Lebens. Und doch reichte es nicht ganz. Bis zum Schluss hatte die Deutsche die Belarussin am Rande einer Niederlage. Doch Sabalenka setzt sich schlussendlich doch durch.

Siegemund hatte Wimbledon-Halbfinale vor den Augen

Was ein riesiges Match von Laura Siegemund! Mit 37 Jahren hat sie ihr erstes Grand-Slam-Viertelfinale gespielt, ließ ganz Tennis-Deutschland hoffen und stand kurz davor, die Nummer eins der Welt aus dem Turnier zu kegeln. Bis tief in den dritten Satz führt sie, ehe Sabalenka in den entscheidenden Momenten die besseren Nerven und das nötige Glück hatte.

Von Beginn an war Siegemund auf Augenhöhe mit der Nummer eins der Welt – um nicht zu sagen besser als Sabalenka. Dies spiegelte sich nach knapp einer Stunde auch auf der Anzeigetafel wider: Siegemund gewann den ersten Satz hochverdient mit 6:4. Sie holte alles aus sich und dem Schläger heraus, ließ die Belarussin ein ums andere Mal verzweifeln.

++ Tränen-Drama bei Wimbledon! Tennis-Star nach tragischer Szene am Boden zerstört ++

Beide Spielerinnen lieferten sich einen großen Kampf, boten den Fans auf dem Centre Court eine Tennis-Show auf höchstem Niveau. Satz zwei ging mit 6:2 an Sabalenka, ehe es im entscheidenden dritten Satz so richtig intensiv wurde. Zwischenzeitlich hatte Siegemund die große, große Chance, auf 5:3 zu stellen und damit einen riesigen Schritt in Richtung Halbfinale zu gehen. Doch sie konnte die Chancen, die Sabalenka ihr durchaus anbot, nicht mehr so konsequent nutzen, wie noch in Satz eins.

Standing Ovations für Siegemund

Am Ende fehlte ein wenig Kraft und das nötige Glück für die ganz große Tennis-Sensation bei Wimbledon. Nach dem Spiel feierten die Fans die beiden Spielerinnen für diesen enormen Kampf, den sie weit über zwei Stunden geliefert haben. Vor allem Siegemund bekam für ihre Leistung in diesem Viertelfinale, aber auch in dem gesamten Turnier große Anerkennung.

Weitere News:

Mit 37 Jahren spielte die gebürtige Filderstädterin das Turnier ihres Lebens, sorgte für große Tennis-Moment und hat sich nicht nur in die Herzen der deutschen Fans gespielt. Mit etwas Abstand wird auch sie wissen, dass sie in diesem Jahr etwas ganz Großes erreicht hat. Und die Fans reiben sich wohl noch immer die Augen, wie gut Siegemund gespielt hat – in den Runden zuvor, aber vor allem gegen Sabalenka. Die Belarussin darf nun weiter von ihrem ersten Wimbledon-Sieg träumen.