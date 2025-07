Tränen-Drama bei Wimbledon! Tennis-Star nach tragischer Szene am Boden zerstört

Er war auf dem besten Wege, die Nummer eins der Welt zu schlagen, er dominiert Jannik Sinner über zwei Säzte und hatte das Tennis-Ass am Rande einer überraschenden Achtelfinal-Niederlage. Doch dann wurde der Wimbledon-Showdown für Grigor Dimitrov zum Drama.

Dimitrov spielte ein unfassbar gutes Tennis, gewann die ersten beiden Sätze gegen Sinner und war auch im dritten Satz kurz davor, den Italiener zu schlagen. Bis ihn abermals eine Verletzung ausbremste und Wimbledon für ihn beendet war.

Tennis-Star muss im Wimbledon-Achtelfinale aufgeben

Die Vorzeichen vor dem Aufeinandertreffen waren recht deutlich: Sinner ging als Nummer eins der Welt in die Partie gegen Dimitrov und galt als großer Favorit auf den Wimbledon-Sieg. Umso überraschender war es, dass davon nichts zu sehen war. Der Bulgare dominierte am Montagabend (07. Juli) Sinner.

Mit einer 2:0-Satzführung und einem 2:2 im dritten Satz hatte der 34-Jährige beste Chancen, ins Viertelfinale einzuziehen. Doch dann folgt eine Szene, die für Fassungslosigkeit sorgte: Dimitrov schlägt auf und fasst sich dann an den Brustmuskel. Er biss auf die Zähne, schlug ein weiteres Mal auf, holte gar den Punkt zum Spielgewinn.

Was dann passierte, tut allen Tennis-Fans im Herzen weh: Der Bulgare fasst sich erneut an die Brust, setzt sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden und signalisiert schnell, dass er sich schwerer verletzt habe. Seine persönlichen Ärzte und Physios behandelten ihn kurz, gingen mit ihm sogar kurz in die Katakomben des Centre Courts. Doch als er den Rasen wieder betrat, machte er schnell deutlich, dass es nicht weitergehen würde.

Dimitrov baut traurigen Rekord aus

Dimitrov musste aufgeben, brach dann in Tränen aus und bedankte sich bei Sinner, der Schiedsrichterin und den Fans und verschwand dann wieder schnell in die Kabine. Was ein Drama! Der Bulgare war drauf und dran, Sinner aus dem Turnier zu werfen. Doch dann musste er aufgrund einer Verletzung aufgeben. Besonders tragisch: Es war nicht das erste oder zweite Mal, dass Dimitrov diesen bitteren Schritt gehen musste.

Es ist das fünfte! Grand-Slam-Turnier hintereinander, das Dimitrov aufgrund einer Verletzung abbrechen musste. So musste er bei den French-Open in der ersten Runde, im Achtelfinale von Wimbledon 2024 gegen Daniil Medwedew, im Viertelfinale der US Open 2024 gegen Frances Tiafoe und in der ersten Runde der Australian Open gegen Francesco Passaro aufgeben. Was eine unfassbar bittere Geschichte!