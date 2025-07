Hülkenberg-Hammer in der Formel 1 perfekt – dann unterläuft ihm eine Panne

Es ist endlich vollbracht und die gesamte Formel 1 jubelt mit ihm: Nico Hülkenberg hat es in seinem 239. Rennen zum ersten Mal aufs Podium geschafft. Ein Erfolg, der lange auf sich warten lassen hat. Der 3. Platz beim Silverstone-GP fühlt sich für den einzigen deutschen Piloten gar wie ein Sieg an.

Normalerweise fährt Hülkenberg im hinteren Fahrerfeld der Formel 1 um die letzten wichtigen Punkte, ist es deshalb nicht gewohnt, das Rennen so weit vorne zu beenden. Das zeigte sich auch unmittelbar nach dem Mega-Erfolg, als es zu einer kuriosen Szene kam. Glücklicherweise war Rennsieger Lando Norris zur Stelle.

Formel 1: Hülkenberg-Hammer endlich perfekt

An diesem Rennwochenende gab es niemanden in der Formel 1, der sich nicht für Nico Hülkenberg freute. Der Deutsche hat das geschafft, was er vermutlich selber nicht mehr für möglich gehalten hätte: einen Podiumsplatz. Dabei war der historische Moment auch noch so spektakulär.

Hülkenberg startete nach einer schwachen Qualifikation von Platz 19 und kämpfte sich auf Rang 3 vor. Im Regen-Chaos von Silverstone überragte nicht nur er mit seiner fahrerischen Klasse, sondern auch das Sauber-Team mit einer starken Strategie. So durfte er nach 15 Jahren in der Formel 1 endlich auf das erste Podium jubeln.

Dass er solche großen Erfolge nicht gewohnt ist, zeigte sich, als er mit den McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri im Cool-down-Raum saß und ihm eine kleine Panne unterlief. Die drei Podiumsfahrer müssen immer ihren Helm hochtragen. Hülkenberg vergaß seinen Helm unten bei seinem Auto.

Kleine Panne für Hülkenberg nach Silverstone

Doch Rennsieger Norris, der zum ersten Mal in seiner Formel-1-Karriere bei seinem Heimrennen gewinnen konnte, brachte den Kopfschutz nach oben und platzierte ihn. Hülkenberg fragte verdutzt: „Wozu brauchen wird das?“ Es war ihm offensichtlich nicht bewusst, dass er den Helm mit in den Raum bringen musste.

Jetzt weiß er für künftige Rennen Bescheid, wenn er denn irgendwann wieder aufs Podium fahren sollte. Mit den starken Leistungen wie in den vergangenen Wochen wird Hülkenberg mit dem Sauber-Team aber sicherlich hin und wieder ein Wörtchen mitreden, wenn es um die begehrten Plätze vorne geht. Ob ihm erneut ein Coup gelingen wird?