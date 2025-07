Carmen Geiss: Es geschah direkt vor ihrem Haus – „Ein Zeichen des Himmels“

Hinter Robert und Carmen Geiss liegen schwere Zeiten. Vor knapp drei Wochen wurde in die Villa der RTL2-Stars eingebrochen. Die Unternehmer saßen auf der Couch, als bewaffnete Verbrecher das Haus stürmten. Die Diebe nahmen zahlreiche Wertgegenstände mit und fügten dem Ehepaar sogar körperliche Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

In diesen herausfordernden Wochen konnten sich die Geissens auf den Rückhalt ihrer Familie verlassen. Ihre Töchter Shania und Davina standen dem Ehepaar zur Seite. Mittlerweile scheint sich Carmen wieder mehr oder weniger von den traumatischen Ereignissen erholt zu haben. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 60-Jährige jetzt einen emotionalen Beitrag.

Carmen Geiss ist auf dem Weg der Besserung

Stolze 1,3 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Account von Carmen Geiss. Auf ihrem Profil gibt sie Einblicke in ihren luxuriösen Alltag und lässt ihre Follower an ihrem Familienleben teilhaben. Die neusten Zeilen, die die Unternehmerin nun verfasste, gehen ans Herz. Carmen teilt Videos und Fotos von einem grellen Regenbogen, der sich über den gesamten Himmel über ihrem Haus erstreckt. Zu sehen sind zudem der Vorgarten und der Pool des Anwesens.

Für den Fernsehstar hat dieser Anblick eine ganz besondere Bedeutung. Carmen schreibt: „Leute… ich habe in meinem Leben schon viele Regenbogen gesehen. In 60 Jahren – und viele davon mit Robert an meiner Seite. Aber dieser hier… direkt vor unserem Haus… Das war pure Magie. Als würde er sich schützend über uns legen, als wolle er sagen: Ich bin bei euch. Alles wird gut.“ Das Naturphänomen löst in der Unternehmerin ein Gefühl der Zuversicht aus.

Weiter schreibt Carmen Geiss: „Ich hatte Gänsehaut. Nach allem, was passiert ist, fühlt es sich an wie ein Zeichen des Himmels. Vielleicht ist es naiv, aber ich glaube daran. Ich will daran glauben. Was meint ihr? Glaubt ihr auch an Zeichen?“ Nach den traumatischen Erlebnissen scheint sich die Unternehmerin ganz besonders mit der Natur in Einklang zu fühlen.

Die Fans von Carmen Geiss scheinen ihre Worte nachvollziehen zu können. Eine Followerin kommentiert: „Wow, wenn das kein Zeichen ist. Schicke euch ganz viel Liebe und eine dicke Umarmung.“ Ein weiterer User ist sich sicher: „Das ist ein gutes Zeichen!“

Die Unternehmerin scheint drei Wochen nach dem brutalen Überfall wieder zur Ruhe gekommen zu sein und optimistisch in die Zukunft zu blicken.