„Dschungelcamp“-Star Twenty4Tim verkündet es – „Kann es kaum glauben“

Plötzlich Funkstille bei Twenty4Tim – und das ausgerechnet bei einem der aktivsten Influencer Deutschlands. Am Freitag (11. Juli) überrascht Tim seine Fans mit einer Nachricht, die Fragen aufwirft: Für einige Tage wird er sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Was dahinter steckt, bleibt zunächst ein wohlgehütetes Geheimnis.

Schon einmal sorgte ein solcher Schritt bei ihm für Gesprächsstoff – damals stand er plötzlich im Dschungelcamp. Auch jetzt deutet er auf etwas Besonderes hin, lässt die Details jedoch bewusst offen. Seine Community ist bereits in heller Aufregung – und spekuliert wild, was wohl als Nächstes kommt.

Twenty4Tim gibt Internet-Abwesenheit bekannt

Am Freitagabend (11. Juli) veröffentlich Twenty4Tim ein Video auf Instagram und verkündet große Neuigkeiten. Er teilt seinen Fans mit: „Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal passiert Leute, aber ich muss mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin tatsächlich ein paar Tage offline und ihr dürft jetzt mal raten, warum. Ihr werdet es aber wahrscheinlich aber nicht glauben, weil ich es selber nicht glauben kann.“

Dazu schreibt er außerdem noch: „Ich muss mich für ein paar Tage von euch verabschieden. Leider! Das fällt mir absolut nicht leicht, aber ich bin so gespannt, wie eure Reaktion sein wird.“ In seinem Video deutet Twenty4Tim auf eine Situation an, in der es sich bereits schon einmal von seinen Fans verabschieden musste – seine Dschungelcamp-Teilnahme. Da er seine Fans sonst täglich via Instagram mit durch seinen Alltag nimmt, wäreTwenty4Tims Internet-Abstinenz daher vermutlich sowieso nicht lange unbemerkt geblieben.

Fans sind hellauf begeistert

Doch nicht nur Tim freut sich sichtlich über die ihm bevorstehende Zeit. Auch seine Fans sind völlig aus dem Häuschen und stellen wilde Vermutungen an – von einer erneuten Dschungelcamp-Teilnahme bis hin zu einer Dating-Show ist alles mit dabei:

Viel Spaß! Eventuell die Sommer Version von Dschungelcamp?“

„Werde dich maximal vermissen!“

„Ich tippe auf eine Dating-Show!“

„Das ist ja spannend! Du wirst auf jeden Fall was moderieren?“

„So stolz auf dich! Hab ganz viel Spaß auf deiner Reise, Du rockst das!“

Bis das Geheimnis um Twenty4Tims Abwesenheit gelüftet wird, werden sich die Fans wohl nun leider noch etwas gedulden müssen. Aber wie heißt es so schön? Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude!