Anna-Carina Woitschack bricht auf der Bühne in Tränen aus – „Sehr emotionaler Moment“

Anna-Carina Woitschack ist dafür bekannt auf der Bühne immer alles zu geben. Bei ihren Konzerten feiert sie gemeinsam mit ihren Fans und tut alles dafür, dass diese eine gute Zeit haben. Doch auch die Schlagersängerin hat mal einen schwachen Moment.

Bei einem Konzert verliert Anna-Carina Woitschack plötzlich die Fassung und bricht in Tränen aus. Der Grund für ihren emotionalen Ausbruch wird erst nach dem Auftritt klar. Die Sängerin selbst erklärt ihren Fans, was sie so bewegt hat.

Anna-Carina Woitschack völlig aufgelöst

Eigentlich kennen ihre Fans Anna-Carina Woitschack stets mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Doch bei einem ihrer jüngsten Konzerte zeigt die Schlagersängerin eine andere Seite von sich. Bei einem ganz besonderen Song fließen bei ihr plötzlich Tränen.

Via Instagram klärt die Künstlerin nach dem emotionalen Auftritt auf, was sie so bewegt hat. Es war das Lied „Die Rose“, welches sie für ihren Vater geschrieben hat. „Ich bin auf der Bühne kurz emotional geworden. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich“, schreibt die 32-Jährige zu einem Video von dem Moment.

Fans trösten Anna-Carina Woitschack

Der Grund für die Tränen: Im Mai erklärte die Schlagersängerin, dass ihr Vater erneut an Krebs erkrankt ist. Bereits im letzten Jahr bekam er die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Nach einer Chemotherapie schien sich der Gesundheitszustand zunächst zu verbessern, doch der Krebs kehrte zurück.

Ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren verständnisvoll und trösten die Sängerin. „Genau das liebe ich an dir – man spürt in jedem Ton, wie viel Herz und Seele du in deine Musik legst. Dass du Emotionen zeigst, macht dich besonders, bitte bleib genau so – echt, berührend und voller Liebe“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise.