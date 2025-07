Norbert aus NRW fährt mit dem Schiff auf dem Rhein – ein letzter Ausflug mit der Familie

Norbert (Anm. d. Red.: Name geändert) aus NRW hatte einen großen Wunsch: noch einmal einen unvergesslichen Tag mit seiner Familie erleben. Der Wünschewagen des hat ihm diesen Wunsch erfüllt.

Bei bestem Wetter wurde Norbert vom Hospiz in NRW abgeholt, wo ihn bereits die Aufregung und Vorfreude gepackt hatten. Es sollte ein unglaublich emotionaler Tag werden.

NRW-Wünschewagen bringt Norbert an den Rhein

Gemeinsam mit seiner Frau und den Helfern ging es nach Wesel. Dort genoss die Familie zunächst ein gemeinsames Essen. „Noch einmal schick essen gehen und vom Wasser auf dem Rhein getragen werden“, berichtet die Wunscherfüllerin Steffi. „Das war der sehnsüchtige Wunsch unseres Fahrgastes Norbert.“

Danach startete die besondere Schiffsfahrt über den Rhein. Auf der 90-minütigen Fahrt konnte Norbert sichtbar jede Sekunde genießen – ein Moment voller Emotionen und Erinnerungen.

Erinnerungen, die lange bleiben

„Die Tränen und die Dankbarkeit seiner Familie sind in Worten kaum zu beschreiben“, Norbert selbst konnte die Kommunion seines Enkels nicht mehr miterleben, aber dieser Tag auf dem Wünschewagen wird ihm lange in Erinnerung bleiben. Es sind Tage wie diese, die den Wünschewagen in NRW so besonders machen.

Als Rückhalt bei schweren Zeiten schenkt der Wünschewagen Familien Abschiedsmomente, die unbezahlbar sind. Der Einsatz der Helfer zeigt, wie wichtig kleine Wünsche sein können. Auch Norberts Fahrt beweist: Die gemeinsame Zeit und die Erinnerungen bleiben – nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Unterstützenden aus NRW.

