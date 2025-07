Wiedersehen bei „First Dates“: Roland Trettl erkennt sie sofort wieder

Tagtäglich treffen mehrere Singles in der Vox-Show „First Dates“ aufeinander. Bei einem Blind-Date lernen sich die Kandidaten besser kennen und entscheiden schlussendlich, ob sie sich wiedersehen wollen oder die Chemie doch nicht stimmt.

Am Mittwochabend (30. Juli) läuft das Date für eine „First Dates“-Kandidatin etwas anders ab. Schon als sie das Restaurant in Köln-Ehrenfeld betritt, erkennt Roland Trettl sie wieder. Für ihr zweites Date hat sich Diana nämlich etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Als sie am Empfang auf Roland Trettl trifft, erkennt dieser sie sofort wieder. „War es beim letzten Mal auch so schön rot?“, fragt der Moderator und mustert den geblümten Jumpsuit der Kandidatin. Die beiden quatschen kurz über das erste Mal, wo Diana kein Glück mit ihrem Gesprächspartner hatte.

Beim zweiten Anlauf möchte sie es richtig machen. Dafür hat sie sich einen Kandidaten ausgesucht, der ebenfalls mal in der Show zu sehen war. „Ich schaue die Sendung regelmäßig und da ist mir ein Matthias aufgefallen“, erklärt die Altenpflegerin im Interview. Also hat sie eine zweite Bewerbung rausgeschickt, in der sie um ein Date mit dem besagten Herren bittet. Gesagt, getan. Doch wie kommt Matthias bei ihr an?

Als Diana ihren Auserwählten zum ersten Mal sieht, bleibt die erhoffte Euphorie aus. „Er kam doch ein bisschen anders rüber als in der Sendung. Aber nicht im unbedingt im negativen Sinne. Er ist ein bisschen kleiner“, so die Kandidatin. Zu Beginn scheint der Funke nicht unbedingt überzuspringen. Ob sich das beim gemeinsamen Dinner ändern wird?

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung im TV verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.