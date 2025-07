„First Dates“-Single bewertet sein Date: „Gesicht und Haare war in Ordnung“

Bei „First Dates“ sorgt ein eigentlich harmloses Abendessen für dicke Luft… Ramona (62) reist mit guter Laune, selbstgemachter Marmelade und Zwickauer Charme ins TV-Restaurant von Starkoch Roland Trettl (53). Ihre Dating-Wünsche? Überschaubar: „Mit zunehmendem Alter werden wir alle nicht schöner.“

Sie setzt also auf Charakter statt auf Waschbrettbauch. Dazu gibt’s preisgekrönte Marmelade und Kaffee für die Crew. Roland freut sich: „Ich hatte noch nie Marmelade mit Award!“ Dann kommt Gunter (66). Und mit ihm ein Reim zum Fremdschämen: „Ich trink‘ kein Bier, nicht Schnaps, nicht Wein. Auch Zigaretten lass‘ ich sein.“

Der sportliche Rentner macht täglich Fitness und erwartet von seiner Partnerin genau das Gleiche. Als Ramona zugibt, nur einmal wöchentlich einen Kurs zu besuchen, geht bei Gunter die Alarmanlage los. „Ich geh‘ ins Fitnessstudio und da sind viele Frauen wie sie, die das eher als Alibi betrachten“, ätzt er.

Doch der Tiefpunkt folgt kurz darauf: Beim Anstoßen hebt Gunter sein Glas und sagt grinsend: „Prost, Mutti!“ Ramona friert das Gesicht ein. Was für Gunter witzig gemeint war, kommt bei Ramona null an. Auch sonst funkt es nicht: Er lebt am liebsten draußen, sie mag es gemütlich auf dem Sofa. Er redet sich in Rage, sie schaltet innerlich ab.

„Gesicht und Haare, das war alles in Ordnung. Aber sie ist nicht wirklich sportlich, wenn sie sagt, sie sitzt lieber drin“, kritisiert Gunter seine Date-Partnerin. Ein zweites Treffen? Gestrichen.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.